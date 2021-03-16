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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 16-3-2021

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:56 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
حسين العمدة
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تنشر "الدستو" سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء ١٦-٣-٢٠٢١، مقابل الجنيه المصرى داخل البنوك المصرية المختلفة، وهى "بنك مصر والبنك الأهلى المصرى والبنك المركزى المصرى والبنك التجارى الدولى cib".

وخلال التقرير التالى نستعرض لكم كافة التفاصيل عن حالة أسعار الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى، وفقا لأخر التحديثات لسعر الصرف اليومى، ونقدم لكم تقرير شامل يومي عن كافة أسعار الدينار الكويتى، وفقا لمتطلبات القارىء المصرى والعربى بشكل يومى على مؤشر البحث جوجل.

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء ١٦-٣-٢٠٢١

تتباين أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصرى، يوميا بحسب أسعارها فى البنوك، ولديكم كافة المعلومات خلال التقرير التالى، الذى يحتاجها القارىء، ولديكم التفاصيل كما هو موضح بالأتي:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى اليوم


سجل الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، اليوم الثلاثاء ١٦-٣-٢٠٢١، في البنك الأهلى المصرى، عند الشراء ٤٨.٩١٣٢ جنيه مصرى، فيما وصل سعره عند البيع ٥٢.١١٩٢ جنيه مصرى.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر اليوم

وصل سعر الدينار الكويتى، اليوم الثلاثاء ١٦-٣-٢٠٢١، في بنك مصر، عند الشراء ٤٨.٩٢٨٥ جنيه مصرى، وبلغ عند البيع ٥٢.٠٣٣١ جنيه مصرى.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib اليوم

بلغ سعر الدينار الكويتى، اليوم الثلاثاء ١٦-٣-٢٠٢١، في البنك التجارى الدولى، عند الشراء ٤٨.٨٩١٧ جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع ٥٢.١٨٥٤ جنيه مصرى.

سعر الدينار الكويتى في البنك المركزى المصرى اليوم

وصل سعر الدينار الكويتى، اليوم الثلاثاء ١٦-٣-٢٠٢١، مقابل الجنيه المصرى، عند الشراء ٥١.٧٩٥٣ جنيه مصرى، فيما بلغ سعره عند البيع ٥٢.٢٣٢٩ جنيه مصرى.

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وخلال التقرير السابق قدمنا لكم كافة المعلومات بالتفاصيل عن أسعار صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، وفقا لأخر التحديثات داخل البنوك المصرية، التى منها الحكومية مثل بنك مصر والبنك الأهلى المصرى، وغيرها مثل البنك التجارى الدولى، وذلك بالإضافة إلى سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى.

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