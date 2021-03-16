سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 16-3-2021

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم

وخلال التقرير السابق قدمنا لكم كافة المعلومات بالتفاصيل عن أسعار صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، وفقا لأخر التحديثات داخل البنوك المصرية، التى منها الحكومية مثل بنك مصر والبنك الأهلى المصرى، وغيرها مثل البنك التجارى الدولى، وذلك بالإضافة إلى سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى.