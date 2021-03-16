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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وفاة الفنان عادل هاشم

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:39 ص
عادل هاشم
عادل هاشم
محمد قدري
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أعلنت نقابة المهن التمثيلية عبر صفحتها على موقع "فيس بوك" رحيل الفنان القدير عادل هاشم عن عمر عمر يناهز 82 عاما.

وكشفت صفحة النقابة عن أنه من المقرر تشييع الجثمان عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة.

الفنان عادل هاشم من مواليد محافظة القاهرة، تخرج في معهد الفنون المسرحية، وعمل بالتليفزيون والسينما وتولى عدة مناصب في هيئة المسرح، وأخرج العديد من المسرحيات، وفي التليفزيون شارك في مسلسلات منها نسر الشرق.

من أعمال الراحل الفنية "الراجل اللى باع، عفريت النهار، ناصر 56، ساعتان من الرعب، 90 دقيقة، حرب اطاليا، بلية ودماغه العالية" وكانت آخر أعماله مسلسل اسم مؤقت.

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