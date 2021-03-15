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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نجلة الراحل عامر منيب تعلن إصابتها بكورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:34 م
مريم منيب،
مريم منيب،
حسن أمين
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أعلنت مريم منيب، نجلة المطرب الراحل عامر منيب عن إصابتها بفيروس كورونا وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتبت مريم منيب في خاصية الستوري بالموقع: "إيجابي كورونا، كل المتعاملين معايا خلال الفترة الماضية إجراء تحليل فيروس كورونا".

في سياق مختلف؛ قامت بإعادة طرح أغنية "عامل إيه فى حياتك" فى ديو يجمع بين أدائها للأغنية وأداء والدها، ولاقت الأغنية التى طرحتها مريم عامر منيب فى ذكرى وفاته، نجاحا كبيرا والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، ومكساج هانى محروس، وإخراج خالد الشوربجي.

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