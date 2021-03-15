نجلة الراحل عامر منيب تعلن إصابتها بكورونا

أعلنت مريم منيب، نجلة المطرب الراحل عامر منيب عن إصابتها بفيروس كورونا وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وكتبت مريم منيب في خاصية الستوري بالموقع: "إيجابي كورونا، كل المتعاملين معايا خلال الفترة الماضية إجراء تحليل فيروس كورونا".في سياق مختلف؛ قامت بإعادة طرح أغنية "عامل إيه فى حياتك" فى ديو يجمع بين أدائها للأغنية وأداء والدها، ولاقت الأغنية التى طرحتها مريم عامر منيب فى ذكرى وفاته، نجاحا كبيرا والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، ومكساج هانى محروس، وإخراج خالد الشوربجي.