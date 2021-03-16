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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 16-3-2021

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:01 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 16-3-2021، وتقدم《الدستور》تقريًار يوميًا عن آخر تحديثات أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، داخل البنوك المصرية، وخلال التقرير نستعرض لكم أسعار الريال فى عدد من البنوك، وهي "البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى، والبنك المركزى المصرى"، وذلك وفقا لآخر تطورات حالة الريال وفقا للسعر الصرف اليومي.

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصرى، يبحث عنها القارئ المصرى والعربى بشكل يومي على مؤشر البحث جوجل، والتى تتباين بشكل يومي بحسب أسعارها داخل البنوك المصرية المختلفة سواء الحكومية أو غيرها.

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 16-3-2021


سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى اليوم


سجل سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء ١٦-٣-٢٠٢١، في البنك الأهلى المصرى، عند الشراء ٤.١٤٣ جنيه مصرى، ووصل سعره عند البيع ٤.١٩٦٥ جنيه مصرى.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib اليوم


سجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى، نفس سعر الشراء داخل البنوك الحكومية وهم بنك مصر والبنك الأهلى المصرى، ليسجل اليوم الثلاثاء ١٦-٣-٢٠٢١، في الـ cib أمام الجنيه المصرى، عند الشراء ٤.١٤٣ جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع ٤.٢٠٢١ جنيه مصرى.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر اليوم


وصل سعر الريال السعودى، اليوم الثلاثاء ١٦-٣-٢٠٢١، في بنك مصر (الحكومى)، عند الشراء ٤.١٤٣ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٤.١٩٦٥ جنيه مصرى.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى اليوم


وصل الريال السعودى اليوم فى البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء ١٦-٣-٢٠٢١، سعره عند الشراء ٤.١٧١٩ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٠٥٩ جنيه مصرى.

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