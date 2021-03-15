كاتدرائية الملاك ميخائيل أسوان تطلق 7 قداسات أسبوعيًا بالصوم الكبير

أطلقت كاتدرائية الملاك ميخائيل أسوان تحت رعاية الأنبا هدرا مطران الإيبارشية، 7 قداسات أسبوعيًا خلال فترة الصوم الكبير.وأشارت الكاتدرائية في بيان لها إلى أن الحضور بصلوات القداسات بالحجز المسبق قبل الحضور، وذلك للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.