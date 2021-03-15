رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئاسة لبنان: لم تُعرض على «عون» أي صيغة جديدة لتشكيل الحكومة

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:55 م
ميشال عون
ميشال عون
ا ش ا
طباعة
أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن رئيس البلاد ميشال عون، لم تُعرض عليه أي صيغة جديدة في سبيل تشكيل الحكومة المنتظرة.

ونفت الرئاسة اللبنانية في بيان لها مساء اليوم الإثنين، صحة ما تناقلته بعض القنوات الفضائية الإخبارية اللبنانية عن وجود صيغة جديدة قد عرضت على رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد وأنها قوبلت بالرفض والتمسك بالثُلث الوزاري المعطل، مشيرة إلى أن هذا الحديث مجرد أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة

على صعيد متصل، نفى النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر (الفريق السياسي للرئيس اللبناني ميشال عون) بصورة قاطعة صحة ما تردد حول أن "حزب الله" قد طلب منه التراجع عن الرغبة في الحصول على الثُلث الوزاري المعطل بالحكومة الجديدة وأنه رفض هذا الطلب.

وقال باسيل في بيان له: إن التيار الوطني الحر لم يطلب الثُلث المعطل أو غيره في الحكومة التي يُجرى العمل على تشكيلها، وأنه سبق وأعلن عن عدم رغبته المشاركة بها مع احتفاظه بحقه بإعطائها الثقة من عدمه في البرلمان بحسب تشكيلة الحكومة وبرنامجها.

ويشهد لبنان فراغا حكوميا منذ أكثر من 7 أشهر وذلك في أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري.

وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبناني في 22 أكتوبر الماضي زعيم تيار المستقبل سعد الحريري برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قدم بدوره إلى الرئيس اللبناني ميشال عون في 9 ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من الثُلث الوزاري المعطل باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.

ولم تنجح المساعي الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومي في ظل غياب التوافق والخلاف المستحكم بين الرئيس اللبناني ميشال عون ومن خلفه التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل من جهة وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة.

موضوعات متعلقة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

«كانت نيتي ألمس جسمها بس».. نص اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

3 مؤشرات تُضعف آمال الأهلي في الفوز على فيتا كلوب

الصور

image description

مقاول يحول جراج عقار بحدائق الأهرام لحمام سباحة ومخزن للكاوتش (صور)

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

الأكثر قراءة

شروط ترقية الموظفين بعد قرارات السيسي الجديدة

3 مؤشرات تُضعف آمال الأهلي في الفوز على فيتا كلوب

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

«كانت نيتي ألمس جسمها بس».. نص اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

تفاصيل قرار زيادة مرتبات العاملين بالدولة 2021 اليوم.. وقيمة الحد الأدنى للأجور

كندا تقوض الصيد الجائر للأسماك عبر الأقمار الصناعية

كل ماتريد معرفته عن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

السبت.. مناقشة «بيت العدة والكرباج» لمصطفى البلكي بملتقى السرد العربي

زيارة جديدة لـ شادي عبدالسلام.. مطعم ليدو وربة المعبد

زيارة جديدة لـ شادى عبد السلام.. بدم الذاكرة ممثلون يصبحون ورثة

حكايات الروب الأسود يكتبها أدهم العبودى