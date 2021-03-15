نائبات التنسيقية: العاصمة الإدارية فخر المصريين وحلم تحول لحقيقة

قالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن زيارة نائبات مصر اليوم إلى العاصمة الإدارية مختلفة شكلا ومضمونا حيث أنها حلم تحول لحقيقة.وأضافت الشريف في تصريحات لها على هامش الاحتفالية التي أقيمت بحضور نائبات مصر من قلب العاصمة الإدارية وبحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، انه منذ أعوام عديدة تعالت الأصوات ببناء هذا الصرح الكبير ولكن زيارة اليوم تؤكد على حقيقة وجود أكبر مسجد وأكبر كيان وبناء مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للتاكيد على أن مصر قوية بأبنائها مما يعود على الاقتصاد المصري.وأكدت الشريف على أن المرأة المصرية حصلت على حقوقها في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يعد العصر الذهبي لها، موجهة رسالة لكل أم أن لابد من العمل على نفسها فهي نصف المجتمع والمسئولة عن النصف الأخر فلابد أن تكون على قدر المسئولية.ووجهت النائبة سها سعيد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للنائبة أميرة أبو شقة عن دعوتها للزيارة اليوم، مؤكدة أنها مبادرة مبتكرة لمجلسي النواب والشيوخ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.وأضافت سعيد في تصريحات لها، أن العاصمة الإدارية فخر للمصريين جميعا حيث أنها تعتبر إنجاز كبير للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا في دعم المرأة المصرية.فيما وجهت كل التحية لعظيمات مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث أن المرأة ساندت الدولة لدعمها في مرحلة الإصلاح الاقتصادي وأثناء ثورة يونيو، وخافت على وطنها من السرقة إضافة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه الشكر للمرأة في العديد من اللقاءات أصدر قرار بتعيينها في العديد من المناصب القيادية بالدولة.