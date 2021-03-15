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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس اليمن: الشعب يرفض أن تحكمه مليشيات بقوة السلاح

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:21 م
عبدربه منصور
عبدربه منصور
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بحث الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي اليوم، مع المنسق المقيم للامم المتحدة لدى اليمن ديفيد غزيزلي، ملفات المساعدات الانسانية المقدمة لليمن في ظل الاوضاع التي تشهدها اثر الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانيًا وما تسببت به من اوضاع انسانية كارثية.

وأكد الرئيس اليمنى أن الشعب اليمني يرفض أن تحكمه مليشيات بقوة السلاح لفرض التجربة الايرانية على الشعب اليمني.

وأشار الى سياسة المليشيات الحوثية الرامية الى تجويع الشعب اليمني من خلال نهبها للمساعدات الاغاثية وتجييرها لصالح مجهودها الحربي واستمرارها بالحرب وقصف المدنيين والنازحين في محافظات تعز ومأرب والحديدة.. داعيًا المنظمات الدولية للانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن وان تتواجد المنظمات الدولية أينما وجدت الحكومة.

كما تطرق الرئيس اليمنى الى ما يتعرض له المدنيون من استهداف مباشر من قبل المليشيات الحوثية من خلال الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.. مجددا حرص الحكومة على احلال السلام العادل والدائم والشامل المستند الى المرجعيات الثابتة والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والشامل، وقرارات مجلس الامن الدولي وخاصة القرار 2216.

من جانبه، اكد المنسق المقيم للامم المتحدة لدى اليمن، استمرار تقديم الدعم لليمن وتوصيل المساعدات الانسانية لكافة ابناء الشعب اليمني مشيدًا بجهود ودعم الرئيس اليمنى للحكومة الرامية الى تقديم الدعم والمساعدة لكافة المنظمات الدولية.

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