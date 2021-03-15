إيبارشية المنيا تنظم اجتماع القديسة ليديا للفتيات العاملات

أقامت إيبارشية المنيا وتوابعها تحت رعاية الأنبا مكاريوس، أسقف الإيبارشية، الاجتماع الشهرى لأسرة القديسة ليديا للفتيات العاملات بميادين العمل الحر، اليوم بكنيسة الشهيد أبي سفين منطقة شلبي بالمنيا.وألقى القس كيرلس عادل، كاهن كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمنيا، عظة روحية بعنوان "الأمانة في حياتنا"، بحضور عدد محدود من الأقباط مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير والذى يمتد 55 يومًا حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.