مدير إدارة التجنيد والتعبئة: تأجيل تجنيد دفعة من المجندين بسبب «كورونا» شائعة لا أساس لها من الصحة

■ هناك شائعات تتردد بين الحين والآخر بأن هناك دفعة مجندين سيتم تأجيلها بسبب فيروس «كورونا» أو ترحيلها لمدة أيام عن مواعيدها المحددة.. فهل هذا صحيح؟ وكيف تردون عليه؟

■ ما الإجراءات الاحترازية التى اتبعتها إدارة التجنيد ومناطقها لمجابهة فيروس «كورونا» سواء للعاملين بها أو المترددين عليها؟

■ ما المهام الرئيسية لإدارة التجنيد والتعبئة ودورها فى اختيار أفضل العناصر لصفوف القوات المسلحة؟

■ إلى أين وصلت إدارة التجنيد فى أعمال التطوير والتحديث فى تقديم الخدمات التجنيدية للتيسير على المواطنين؟

■ هناك بعض الشكاوى من أن الموقع الإلكترونى المخصص لإصدار أذون السفر يكون معطلًا، وهناك بعض المقترحات بدلًا من أن يحصل المستفيد من خدمة إصدار إذن السفر من أقرب قسم شرطة أو من خلال الشبكة الداخلية فى المطار أن تصل للمستفيد عبر البريد الإلكترونى للفرد أو عبر «الواتس آب».

■ ما أهم التيسيرات التى تقدمها الإدارة ومناطقها التابعة للمواطنين على مستوى الجمهورية؟

■ بعض طلبة الجامعات تتجاوز سنهم ٢٨ سنة وهم فى السنوات النهائية ويخشون على مستقبلهم من عدم إتمام دراستهم.. فما موقف هؤلاء الطلبة من التجنيد؟

■ كيف يتم التعامل فى حالة ثبوت إصابة المتقدم للتجنيد بـ«كورونا» أو بفيروس «C»، وكم عدد المصابين الذين تم علاجهم أو جارٍ علاجهم داخل القوات المسلحة؟

■ ما التيسيرات التى تتم بشأن إنهاء الموقف التجنيدى للشبان المتخلفين عن التجنيد المقيمين بالخارج ممن بلغوا سن الامتناع عن التجنيد «٣٠ عامًا»؟

■ بعض المواطنين المقيمين بالخارج يرغبون فى سرعة تسوية موقفهم التجنيدى عند عودتهم لأرض الوطن.. ما التيسيرات التى تقوم بها إدارة التجنيد لسرعة إنهاء موقفهم؟

■ ماذا عن موقف الشبان الذين اكتسبوا الجنسية الأجنبية؟

كشف اللواء سمير خليدى، مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، فى حواره مع «الدستور»، عن أحدث وسائل رقمنة الخدمات التجنيدية فى إدارة ومناطق التجنيد، وكيف تمت الاستفادة منها منذ بدء جائحة «كورونا»، وكذلك موقف الشبان بالمناطق النائية كشمال سيناء ومرسى مطروح وحلايب وشلاتين وأبورماد ووادى العلاقى من التجنيد، مشددًا على أن الشائعات التى كانت تتردد حول تأجيل تجنيد دفعة من المجندين بسبب «كورونا» لا أساس لها من الصحة.- فى الحقيقة موضوع تأجيل تجنيد دفعة من المجندين بسبب فيروس «كورونا» يعتبر شائعة لا أساس لها من الصحة، وفى إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة وتعليمات هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة يتم تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس «كورونا» بمناطق التجنيد؛ حرصًا على سلامة أبنائنا شبان التجنيد والأفراد العاملين بمناطق التجنيد.- تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية بجميع مناطق التجنيد من خلال تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس «كورونا المستجد» بتوفير أجهزة قياس الحرارة على البوابات بمناطق التجنيد لقياس درجة الحرارة للشبان، بالإضافة لوجود بوابة التعقيم والتطهير للشبان قبل دخولهم مناطق التجنيد.كما تم تعيين لجان للسيطرة على الشبان فور وصولهم المنطقة وأثناء تواجدهم بصالة الاستقبال والقومسيون الطبى وطاقم الانتقاء والتوجيه، مع التأكيد على وجود فواصل بين الشبان «٢» متر على الأقل، وكذلك ارتداء الكمامات و«الجوانتيات» أثناء تواجدهم بالمنطقة لتنفيذ الإجراءات التجنيدية، والتعقيم والتطهير الكامل لمناطق التجنيد بشكل دورى مرتين يوميًا على الأقل، خاصة الأماكن التى يتواجد بها شبان التجنيد.إضافة لقيام مديرى مناطق التجنيد والتعبئة بعقد لقاء يومى مع شبان التجنيد للتعرف على أى شكاوى لهم والعمل على حلها وتوعيتهم بالإجراءات الوقائية من فيروس «كورونا».. وكل هذه الإجراءات الوقائية يتم اتخاذها حرصًا على سلامة أبنائنا شبان التجنيد والأفراد العاملين بمناطق التجنيد.- إدارة التجنيد والتعبئـة هى أقدم الإدارات التابعة لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، ومهمتها اختيار أفضل العناصر من القوى البشرية «مجندين ومتطوعين»، فهى منوطة بالعديد من المهام، ومنها تنفيذ توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة فيما يخص التجنيد والتطوع وتنفيذ خطط التعبئة، وكذلك نشر الوعى التجنيدى والتطوعى بين المواطنين طبقًا لخطة إعلامية متكاملة وبصفة دورية.وأيضًا حل المشكلات التجنيدية لجميع المواطنين سواء داخل مصر أو فى الخارج، إلى جانب إصدار قرارات الإعفـاء والتأجيل والاستثناء واستخراج شهادات المعاملة التجنيدية لهم، والمتابعة المستمرة مع مناطق التجنيد والتعبئة المنتشرة على مستوى الجمهورية لضمان تنفيذ الخدمة التجنيدية على أعلى مستوى، والتفتيش على الجهاز الإدارى بالدولة والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات؛ للتأكد من تنفيذ مواد قانون الخدمة العسكرية والوطنية فيما يخص التجنيد والتعبئة.- إدارة التجنيد والتعبئة تقوم بالتطوير والتحديث بصفة دائمة للتيسير على المواطنين فى جميع الإجراءات التجنيدية، وفى إطار السياسة العامة للدولة بالبدء فى عملية التحوّل للدفع غير النقدى، وتطبيق الشمول المالى، وفصل مؤدى الخدمة عن المواطن، وتطبيق نظام الدفع الإلكترونى من خلال تعظيم والاستفادة من استخدام نظم المعلومات الحديثة.وتم إنشاء المركز الإلكترونى لخدمات التجنيد من خلال موقع إدارة التجنيد والتعبئة على شبكة الإنترنت للتيسير على المواطنين داخل وخارج أرض الوطن، حيث تم التصديق على بدء تفعيل تقديم الخدمات التجنيدية والدفع الإلكترونى عبر موقع إدارة التجنيد والتعبئة على شبكة الإنترنت لاستخراج خدمات تصاريح السفر، وكذلك بعض شهادات المعاملة التجنيدية، لتوفير الوقت والجهد والنفقات فى استخراج الخدمات التجنيدية المختلفة لمواكبة التطور التكنولوجى والرقمى للعالم المعاصر، حيث تقدم إدارة التجنيد والتعبئة العديد من الخدمات التجنيدية المختلفة وتصاريح السفر لشباب مصر.وتعد هذه الخدمة طفرة كبرى وغير مسبوقة فى منظومة العمل للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات التجنيدية من خلال منظومة مؤمّنة عن طريق الموقع الإلكترونى لإدارة التجنيد والتعبئة، فمنذ بدء أزمة «كورونا» وحتى الآن استفاد أكثر من ١٨٢ ألف مواطن من خدمات المركز الإلكترونى، حيث يتم تطبيق نظام الدفع الإلكترونى فى جميع مجمعات خدمة المواطنين على مستوى مناطق التجنيد من خلال ماكينات الدفع غير النقدى.كما تم تفعيل الخدمة الصوتية فى استخراج تصاريح السفر وبعض الخدمات الأخرى من مكاتب وأقسام التجنيد بالمحافظات من خلال الموقع الإلكترونى لخدمات التجنيد.وقد تم التصديق على التعاقد مع شركة «فورى دهب للخدمات الإلكترونية»، بحيث يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكترونى لإدارة التجنيد لتسجيل الخدمة التجنيدية المطلوبة والتصديق عليها بواسطة المختصين، ثم يقوم باختيار طريقة الدفع «فورى» ثم القيام بدفع القيمة المالية للخدمة التجنيدية فى أقرب نقطة «فورى» لمحل إقامته، وذلك للتيسير على المواطنين فى استخراج الخدمات التجنيدية.ونقوم أيضًا بالربط الإلكترونى بين إدارة التجنيد والإدارة العامة للبعثات والإشراف العلمى بوزارة التعليم العالى للتيسير على الشبان الدارسين خارج أرض الوطن فى إنهاء إجراءات تأجيل تجنيدهم للدراسة واستخراج تصريح السفر، من خلال الدخول على المنظومة الخاصة بالإدارة العامة للبعثات «على الإنترنت» للاطلاع على موقف الطلبة المطلوب تأجيل تجنيدهم للدراسة بالخارج واستخراج تصريح السفر لهم.إضافة لربط مكاتب الاتصال العسكرى بالجامعات بالشبكة العسكرية بالإدارة ومناطق التجنيد، وإصدار قرار التأجيل الدراسى للطلبة وإرساله للإدارة ومناطق التجنيد على الشبكة العسكرية، وتسجيله آليًا على المنظومة التجنيدية لسهولة حصر الطلبة المؤجل تجنيدهم للدراسة.- الموقع الإلكترونى لخدمات التجنيد يعمل خلال جميع أيام الأسبوع وعلى مدار ٢٤ ساعة، حيث يقدم العديد من الخدمات التجنيدية للمصريين سواء داخل أرض الوطن أو خارجها، وتوجد أيضًا طرق أخرى للحصول على الخدمات التجنيدية بجانب الموقع الإلكترونى، حيث إنه تم توفير خط ساخن «١٥٤٩٩» لتقديم الخدمات التجنيدية والرد على الاستفسارات التجنيدية على مدار ٢٤ ساعة، حيث يقوم المواطن بالاتصال برقم الخدمة الصوتية «١٥٤٩٩» ويتم الرد عليه بواسطة العاملين بالمركز الإلكترونى لخدمات التجنيد ومعرفة بياناته ورقم تليفونه والخدمة التجنيدية المطلوبة، وتسجيل طلب الخدمة بالنيابة عنه للتيسير عليه فى سرعة استخراج الخدمة التجنيدية.أما بالنسبة لتصريح السفر فيحصل عليه المواطن باستلام النسخة الإلكترونية فقط عن طريق الإيميل المسجل فى الطلب أو رقم الموبايل المزود بخدمة «الواتس آب»، وهذه النسخة يتم إرسالها فور صدورها إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عن طريق «٢» خط ربط، ومنها إلى باقى مطارات وموانئ ومنافذ الجمهورية، حيث يتم تأمين بياناتها من التزوير، بالإضافة إلى أنه تم تأمين النسخة الإلكترونية لتصاريح السفر بـ«باركود» يستخدم فى حالة انقطاع الشبكة بين أى منفذ وإدارة الجوازات وكذلك «كيو آر كود» يتيح لضباط الجوازات التأكد من صحة التصريح فى حالة انقطاع الشبكة مع إدارة التجنيد والتعبئة.- تطوير مجمع خدمة المواطنين بالإدارة ومناطق التجنيد ليقوم بإنهاء جميع المعاملات التجنيدية فى أسرع وقت ممكن، واستخراج تصاريح السفر للخارج للشبان الحاصلين على «إعفاء مؤقت- استثناء مؤقت- تحت الطلب» ولمن أدى الخدمة العسكرية وما زال فى خدمة الاحتياط، إضافة لاستخراج شهادات المعاملة التجنيدية المختلفة «إعفاء مؤقت- إعفاء نهائى- تحت الطلب- لم يصبه الدور-..».هذا إلى جانب إصدار التأجيلات الدراسية للطلبة الدارسين فى داخل الجمهورية من خلال مكاتب الاتصال التابعة لإدارة التجنيد والتعبئة الموجودة بالجامعات، وتطبيق نظام الدفع الإلكترونى فى جميع مجمعات خدمة المواطنين على مستوى مناطق التجنيد من خلال ماكينات الدفع غير النقدى، والتصديق على تطوير إصدار شهادة المعاملة التجنيدية بحجم الكارنيه كإصدار ثانٍ لتكون وثيقة مع الشاب لتحديد الموقف التجنيدى وذلك استكمالًا لسياسة التطوير بالقوات المسلحة ومعاونة أجهزة الدولة المختلفة ومسئولى وزارة الداخلية فى سرعة الاطلاع وتحديد الموقف التجنيدى.إضافة لدفع لجان عسكرية مشتركة لتسوية المواقف التجنيدية لأبناء المحافظات النائية «شمال سيناء- جنوب سيناء- مرسى مطروح-حلايب- شلاتين- أبورماد- وادى العلاقى» وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية فى أماكن وجودهم، وتقديم جميع التيسيرات اللازمه لأبنائنا الشباب فى سن التجنيد من ذوى الاحتياجات الخاصة بمناطق التجنيد والتعبئة، وإنهاء إجراءاتهم فى أى وقت دون المراحل التجنيدية، كما يتم إيفاد لجان طبية تجنيدية إلى مقار الجامعات وجمعيات الرعاية الاجتماعية المختصة لإنهاء الإجراءات التجنيدية لهم وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية فى أماكن وجودهم دون مقابل مادى.-حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلبة ومنحهم الفرصة للحصول على المؤهل الدراسى تم تعديل القانون ليسمح للطالب فى حالة بلوغه فى الفرقة النهائية الحد الأقصى للتأجيل الدراسى «٢٨ عامًا» باستمرار تأجيل تجنيده إلى نهاية العام الدراسى بشرط ألا تزيد سن الطالب على «٢٩» عامًا.- إيماءً لتوجيهات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن مشاركة القوات المسلحة ضمن الحملة القومية لمكافحة مرض الالتهاب الكبدى الوبائى فيروس «C»، فقد صدّق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على علاج الشبان المتقدمين للتجنيد من فيروس «C» الذين تم إجراء التحاليل الطبية لهم بواسطة المعامل المركزية للقوات المسلحة وتأكدت إصاباتهم بالفيروس، ووضعهم تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات وتسليمهم «كارت متابعة لعلاج مريض فيروس C» محدد به المركز التخصص للعلاج من خلال «٧» مراكز ملحقة بالمستشفيات العسكرية على مستوى الجمهورية «مستشفى كفرالشيخ- مستشفى المنصورة- مستشفى بنى سويف-مستشفى الإسماعيلية- مستشفى سوهاج- مستشفى حميات القوات المسلحة- عيادة الزقازيق» حتى يمكن البدء فى العلاج من فيروس «C»، وذلك مساهمة من القوات المسلحة فى علاج شبان التجنيد المصابين بمرض الالتهاب الكبدى الوبائى على نفقة الدولة، حيث تقوم مناطق التجنيد والتعبئة بإجراء التحاليل الطبية للفيروس لجميع الشبان بالمنطقة تحت إشراف رئيس المجلس الطبى العسكرى بالمنطقة ومدير منطقة التجنيد أثناء حضورهم للتسجيل والكشف الطبى بالمرحلة التجنيدية.والشبان المصابون بفيروس «C» يتم تسجيلهم على المنظومة التجنيدية «مصاب فيروس C» وإرسال بياناتهم على الشبكة العسكرية إلى إدارة التجنيد والتعبئة وتسليمهم كارتًا محددًا به توقيت حضورهم إلى إدارة التجنيد والتعبئة لإجراء التحاليل بواسطة المعامل المركزية للقوات المسلحة لتأكيد إصاباتهم بالفيروس من عدمه، أما الشبان الذين تأكدت إصاباتهم به بواسطة المعامل المركزية للقوات المسلحة يتم إرسال بياناتهم إلى جهات الاختصاص للتصديق على وضعهم تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات، حيث بلغ إجمالى أعداد الشبان المصابين بالفيروس اعتبارًا من المرحلة التجنيدية الثانية أبريل ٢٠١٦ حتى آخر مرحلة تجنيدية يناير ٢٠٢١، «١١٩٢٤» شاب تجنيد.- تيسيرًا من القوات المسلحة على أبنائنا المصريين المقيمين بالخارج وحتى يمكنهم تسوية أوضاعهم الوظيفية والاجتماعية بالخارج، يتم إيفاد لجان عسكرية قضائية تجنيدية للخارج لتصفية المواقف التجنيدية للمصريين المقيمين بالخارج لمن تجاوز سن الامتناع عن التجنيد «٣٠» عامًا ومنحهم شهادة المعاملة التجنيدية فى أماكن وجودهم بالخارج والرد على جميع الاستفسارات التجنيدية وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة.- تم التصديق على افتتاح شباك بإدارة التجنيد والتعبئة بتشريف نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة، يختص بتسوية المواقف التجنيدية لأبناء الوطن المقيمين بالخارج وتقديم الخدمات التجنيدية لهم عند حضورهم أرض الوطن فى أسرع وقت ودون التقيد بمنطقة التجنيد التابع لها المواطن.- يتقدم المواطن إلى إدارة الجوازات والهجرة والجنسية لاستصدار قرار بالموافقة على اكتسابه الجنسية الأجنبية مع احتفاظه بالجنسية المصرية، وتسليم المواطن صورة من بيان ازدواج الجنسية والأصل، يرسل مرفق به شهادة تحركات بالدخول والمغادرة لأرض الوطن إلى إدارة التجنيد والتعبئة، لمعرفة ما إذا كان الشاب مقيمًا خارج أرض الوطن أو مقيمًا داخل الوطن أكثر من «٦» أشهر.والشاب المقيم خارج أرض الوطن يتم اتخاذ إجراءات عرض موقفه على اللجنة المشكلة لبحث حالات مزدوجى الجنسية، لاتخاذ إجراءات استصدار قرار وزير الدفاع باستثنائه من أداء الخدمة العسكرية والوطنية واستخراج شهادة المعاملة التجنيدية له.أما الشاب المقيم داخل أرض الوطن أكثر من «٦» أشهر يتم اتخاذ إجراءات عرضه على الجهات المختصة لبحث موقفه من ازدواج الجنسية، وفى حالة الموافقة على استثنائه يتم اتخاذ إجراءات استصدار قرار وزير الدفاع بالاستثناء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية واستخراج شهادة المعاملة التجنيدية له.