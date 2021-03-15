السبت.. مناقشة «بيت العدة والكرباج» لمصطفى البلكي بملتقى السرد العربي

يستضيف ملتقى السرد العربي بالتعاون مع صالون غادة صلاح الدين الروائي الجنوبي مصطفى البلكي في مناقشة لروايته "بيت العدة والكرباج"، وذلك يوم السبت المقبل في تمام الخامسة مساءً.الرواية يناقشها كل من الناقد الدكتور حسام عقل، والناقد أحمد رجب شلتوت، والناقدة هبة السهيت، وتدير الندوة الكاتبة غادة صلاح الدين.يذكر أن الرواية صادرة عن دار إبييدي للنشر والتوزيع، أما عن مصطفى البلكي فقد سبق له وأن أصدر العديد من الأعمال الأدبية منها "الجمل هام للنبي"، و"صور مؤجلة للفرجة"، و"أصوات الجرار القديمة" "تل الفواخير"، و"رمسيس الثاني البناء الأعظم"، و"بياع الملاح"، وأيضًا "سيرة الناطوري"، و"بينوزيم.. الكاهن الأكبر"، "طوق من مسد".