أسهم أوروبا تغلق مستقرة تحت ضغط الشركات المالية والتعدين





وجاءت أسهم السفر والترفيه وصناع السيارات وقطاعات الأغذية والمشروبات من بين أكبر الرابحين اليوم.



في المقابل، انخفضت أسهم شركات الموارد والطاقة 1.5 بالمئة، ونزل مؤشر القطاع المالي واحدا بالمائة.



وقفز سهم فلاتر 6.8 بالمائة ليتصدر المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني بعد أن قالت مجموعة المراهنات إنها تدرس إدراج حصة صغيرة من وحدتها يو.إس فان دويل.



وزاد سهم دانون 2.9% بعد أن أطاح مجلس الإدارة برئيسه والمدير التنفيذي إيمانويل فابير تحت ضغط متنام من المساهمين، وكان سهم الشركة يتجه صوب تحقيق أكبر مكاسبه بالنسبة المئوية خلال أكثر من أربعة أشهر.



يبعد ستوكس 600 نحو 2.6% عن أعلى مستوياته على الإطلاق، لكن التعاملات تتسم بالتذبذب بفعل المخاوف من ارتفاع التضخم بما قد يثني البنوك المركزية عن ضخ الأموال الضرورية للتعافي الاقتصادي.



كان ارتفاع عوائد السندات قد ضغط على قطاعات النمو عالية القيمة، مثل التكنولوجيا، بينما دفع القطاعات الحساسة للاقتصاد مثل البنوك والطاقة وصناعة السيارات إلى الارتفاع.



وقال روس مولد، مدير الاستثمار في ايه.جيه بيل: "كما لو إن الأسواق تذكرت أن تسعد مجددًا بالتعافي الاقتصادي، في الوقت الحالي تركيزنا منصب للغاية على مخاطر التضخم.



المكاسب الناجمة عن انتعاش الاقتصاد مع إعادة فتح الدول تبددت، وبواعث القلق من ارتفاع الأسعار لم تتلاش تمامًا".

أغلقت الأسهم الأوروبية مستقرة، اليوم الإثنين، وسط تراجعات بقيادة الشركات المالية وقطاع التعدين، ومكاسب لسهم شركة المراهنات فلاتر إنترتنمنت وتفاؤل حيال انتعاش اقتصادي قوى مما كبح الخسائر.ولم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، الذي اقترب قليلًا من ذروته القياسية المسجلة العام الماضي.