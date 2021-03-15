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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ٢٠٢١.. كيفية الاستعلام والرابط

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:33 م
الصف الخامس الابتدائي
الصف الخامس الابتدائي
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث من جانب الطلاب وأولياء الأمور حول نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ٢٠٢١.. كيفية الاستعلام والرابط، فقد ظهرت نتيجة الصف الخامس الابتدائي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي الخميس 11 مارس الجاري، وذلك عقب انتهاء اللجان المخصصة لإنهاء أوراق التصحيح والمراجعة الكاملة لإجابات الطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول.
وأدى طلاب الصف الخامس الابتدائي امتحانات الترم الأول بشكل مجمع متعدد التخصصات بإجمالى 30 سؤالا، جميعها اختيار من متعدد، حيث يجيب الطالب عن الأسئلة فى نفس ورقة الامتحان.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ٢٠٢١

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الذي تزايدت عليه عمليات البحث من جانب الطلاب وأولياء الأمور.
ويمكن للطلاب الذين يريدون معرفة النتيجة الدخول عبر رابط موقع بوابة بوابة التعليم الأساسي:   www.cairogovresults.com ، وعقب الدخول على الموقع، يقوم الطالب أو ولى الأمر بالضغط على اختيار ايقونة نتائج، ثم يقوم بالبدء فى اختيار خانة الصف الخامس الابتدائي، ثم إدخال اسم الطالب الرباعي، كتابة وادخال رقم الجلوس، الرقم القومي المسجل أعلى شهاده الميلاد، وفي النهاية النقر على أيقونة استعلام.

ويشار إلى أنه انتهت مديريات التعليم على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، من عملية تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالمرحلة الابتدائية ورفعها عبر مواقع مديريات التعليم أو تعليقها في المدارس.

نتيجة المراحل الابتدائية على بوابة موقع التعليم الاساسي 2021

ومن جانبها، أعلنت بوابة نتائج التعليم الأساسي عن ظهور نتيجة نصف العام للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بجانب الإعلان عن نتائج الصف الأول الإعدادي والثاني والثالث الإعدادي لعام 2021، كما يمكن للطلاب أيضا معر فة النتيجة عبر بوابة محافظة القاهرة التعليمية.
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