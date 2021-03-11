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الخميس 11 مارس 2021 الموافق 27 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي عبر بوابة التعليم الأساسي

الخميس 11/مارس/2021 - 09:07 م
وزارة التعليم
وزارة التعليم
الدستور
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ظهرت نتيجة الصف الخامس الابتدائي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي اليوم الخميس 3-11-2021 عقب ان انتهت اللجان المتخصصة في إنهاء أوراق التصحيح والمراجعة الكاملة لإجابات الطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي 


وأدى طلاب الصف الخامس الابتدائي امتحانات الترم الاول بشكل مجمع متعدد التخصصات بإجمالى 30 سؤالا، جميعها اختيار من متعدد، ويجيب الطالب عن الأسئلة فى نفس ورقة الامتحان.

وأنهت مديريات التعليم على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالمرحلة الابتدائية ورفعها عبر مواقع مديريات التعليم أو تعليقها في المدارس.

نتيجة المرحلة الابتدائي والإعدادية


وأعلنت بوابة نتائج التعليم الأساسي عن ظهور نتيجة نصف العام للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بجانب الإعلان عن نتائج الصف الأول الإعدادي والثاني والثالث الإعدادي لعام 2021.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي


ووفرت بوابة نتائج التعليم الاساسي عن رابط الاستعلام عن نتيجة تلك الصفوف السابقة من خلال بعض الخطوات المدرجة في الأسفل.

  • إدخال الرقم القومي بعد الدخول على بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا
  • تحديد المرجحلة الدراسية
  • تحديد العام الدراسي المراد الاستعلام عنه
  • اختيار الصف الدراسي

تابع أيضاً:



اختبار الفصل الدرايب الأول للاستعلام عن النتيجة المعنية ومن ثم النقر على عرض النتيجة.

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