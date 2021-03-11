نتيجة النقل محافظة القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي الترم الأول 2021

ما زالت عمليات البحث مستمرة حول معرفة نتيجة النقل عبر بوابة محافظة القاهرة، وعبر بوابة التعليم الأساسي، خلال هذه الساعات، حيث ينتظر طلاب المرحلة الابتدائية، والشهادة الاعدادية، موعد ظهور نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، ويبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الالكترونية، حيث وفرت الوزارة موقع بوابة التعليم الأساسي تسهيلا على الطلاب لمعرفة النتيجة بشكل أسرع، وخاصة في ظل ما يعانيه المجتمع من انتشار جائحة كورونا المستجدة.

نتيجة النقل محافظة القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي

يمكن للطلاب الذين ينتظرون نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، معرفتها من خلال موقعين، وهما: من خلال تسجيل الدخول عبر رابط موقع بوابة التعليم الأساسي، والذي جاء كالآتي: www.cairogovresults.com ، كما وفرت وزارة التربية والتعليم منصة محافظة القاهرة الالكترونية، ايضا لمعرفة نتيجة صفوف النقل من خلال هذا الرابط : http://cairo.gov.eg





خطوات معرفة نتيجة الفصل الدراسي الأول عبر بوابة محافظة القاهرة

يستطيع الطلاب وأولياء الأمور، معرفة نتيجة الترم الأول، من خلال أتباع الخطوات الآتية: كتابة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر، اختيار المرحلة الدراسية (الابتدائية- الإعدادية)، إدخال الفصل الدراسي، والسنة، اختيار الصف، وأخيرًا النقر على خانة عرض النتيجة، وبعدها ستظهر النتيجة، كما يمكن لأولياء الأمور الاتصال على الخط الساخن الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم للطلاب وأولياء الأمور لمعرفة النتيجة، وهو: 09000100.





أبرز خدمات بوابة التعليم الأساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم





أتاحت بوابة التعليم الأساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم، العديد من الخدمات التعليمية للطلاب، خلال العام الدراسي الجديد 2021، حيث تتضمن الخدمات نتيجة الشهادة الإعدادية، وخدمات مراحل النقل الأساسي، استخراج بيانات النجاح للطلاب، تلقي طلبات التحويل، خدمات رياض أطفال، نتيجة المرحلة الابتدائية، إضافة إلى توفير بوابة التعليم الأساسي، البيانات المتعلقة بجميع المدارس على مستوى بعض المحافظات منها: القاهرة، القليوبية، والجيزة.





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ويشار إلى أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، صرح بإلغاء امتحانات الترم الثاني، وأن الوزارة ستكتفي بالتقييمات الشهرية على مدار ثلاثة شهور وهم: مارس وأبريل ومايو.







