الرئيس الفلبينى: زيادة حالات الإصابة بالفيروس لا تدعو للقلق

أكد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الإثنين، للفلبينيين أن الزيادة الأخيرة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لا ينبغي أن تكون سببًا للقلق، حيث أعلن المسئولون عن توقع تسلم المزيد من اللقاحات.وبعد مرور عام على فرض قيود في البلاد بسبب فيروس كورونا، قال دوتيرتي: إن الوباء كان مجرد تحدٍ "بسيط" للفلبينيين.وقال في خطابه الأسبوعي الذي يبثه التليفزيون: "يمكننا التغلب على كوفيد-19: هذا أمر بسيط. لقد مررنا بالكثير. لا تخافوا، لن أترككم".وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق عن تسجيل 5404 حالات إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 626893 حالة حتى اليوم الإثنين.وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات بلغ 12837 وارتفع عدد حالات الإصابة اليومية منذ الأسبوع الماضي وبلغ أعلى مستوى له في ستة أشهر في نهاية الأسبوع حيث تم اكتشاف المزيد من السلالات المتحورة المعدية من فيروس كورونا في البلاد.وبدأت الحكومة حملة التطعيم في أول مارس الجاري، ولكن حتى الآن، لم تتلق البلاد سوى 600 ألف جرعة من لقاح سينوفاك الصيني الصنع، و525600 جرعة من لقاح أسترازينيكا من خلال مبادرة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية.