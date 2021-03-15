رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الفلبينى: زيادة حالات الإصابة بالفيروس لا تدعو للقلق

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:15 م
رودريجو دوتيرتي
رودريجو دوتيرتي
وكالات
طباعة
أكد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الإثنين، للفلبينيين أن الزيادة الأخيرة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لا ينبغي أن تكون سببًا للقلق، حيث أعلن المسئولون عن توقع تسلم المزيد من اللقاحات.

وبعد مرور عام على فرض قيود في البلاد بسبب فيروس كورونا، قال دوتيرتي: إن الوباء كان مجرد تحدٍ "بسيط" للفلبينيين.

وقال في خطابه الأسبوعي الذي يبثه التليفزيون: "يمكننا التغلب على كوفيد-19: هذا أمر بسيط. لقد مررنا بالكثير. لا تخافوا، لن أترككم".

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق عن تسجيل 5404 حالات إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 626893 حالة حتى اليوم الإثنين.

وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات بلغ 12837 وارتفع عدد حالات الإصابة اليومية منذ الأسبوع الماضي وبلغ أعلى مستوى له في ستة أشهر في نهاية الأسبوع حيث تم اكتشاف المزيد من السلالات المتحورة المعدية من فيروس كورونا في البلاد.

وبدأت الحكومة حملة التطعيم في أول مارس الجاري، ولكن حتى الآن، لم تتلق البلاد سوى 600 ألف جرعة من لقاح سينوفاك الصيني الصنع، و525600 جرعة من لقاح أسترازينيكا من خلال مبادرة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إحالة 3 متهمين في واقعة «سيدة السلام» للمحاكمة الجنائية

السيسي يوجه بعلاج شاب مصاب بورم في العين على نفقة الدولة

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

أبرزها زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور.. 7 توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي

الصور

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية تدرب وتؤهل الفتيات

الأكثر قراءة

«صيف وشتاء في آنٍ واحد».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

السيسي يوجه بعلاج شاب مصاب بورم في العين على نفقة الدولة

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

إحالة 3 متهمين في واقعة «سيدة السلام» للمحاكمة الجنائية

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

كندا تقوض الصيد الجائر للأسماك عبر الأقمار الصناعية

كل ماتريد معرفته عن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

50% من سكان روسيا لديهم أجسام مضادة لكورونا

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
يكافحون التطرف.. ويدعمون الإرهاب!
مؤمن المحمدي
سباعية في حلقات
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
المزيد

الثقافة

حكايات الروب الأسود يكتبها أدهم العبودى

صدور «شهاب غانم.. شاعر الحب والسلام» عن دار النابغة

فتح باب الحجز للمشاركة في معرض الإسكندرية التاسع للكتاب

ننشر أسماء الفائزين بجائزة محمود درويش للإبداع بدورتها الـ12