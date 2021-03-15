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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس تونس يبحث مع سفيري أمريكا وكندا سبل تعزيز العلاقات

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:56 م
قيس سعيد
قيس سعيد
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بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، مع سفير الولايات المتحدة بتونس دونالد أرمين بلوم، وسفير كند بتونس باتريس كوزينو، سبل تعزيز العلاقات مع البلدين، وفتح آفاق أرحب للتعاون في مختلف المجالات.

وجدد «سعيد» بحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية تأكيده أن جائحة (كوفيد-19) أظهرت للعالم كله أن الإنسانية جمعاء يجب أن تلتقي حول جملة من الأهداف لفائدة الإنسان حيثما كان، وباختلاف الدول وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.

ومثل اللقاء بحضور وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، فرصة لتأكيد عمق وعراقة الروابط التاريخية التي تجمع تونس بكل من الولايات المتحدة وكندا.

وأشار الرئيس التونسي، في حديثه مع السفيرين، إلى عدد من التجارب الدستورية المقارنة، منها التاريخ الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية، والتاريخ الدستوري لكندا، وبعض الدول الأخرى، متوقفًا عند أسباب نجاح هذه التجارب.

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