العجز التجاري للهند يرتفع إلى 12.62 مليار دولار في فبراير

أظهرت بيانات نشرتها وزارة التجارة الهندية اليوم الاثنين أن العجز التجاري للهند ارتفع إلى 12.62 مليار دولار في فبراير من 10.16 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.وأشارت البيانات إلى أن الصادرات السلعية لثالث أكبر اقتصاد في آسيا زادت 0.67 بالمئة على أساس سنوي في فبراير إلى 27.93 مليار دولار، في حين صعدت الواردات 6.96 بالمئة إلى 40.54 ملياردولار.وقالت الوزارة إن وادرات الهند من النفط الخام الشهر الماضي هبطت 16.63 بالمئة على أساس سنوي إلى 8.99 مليار دولار، بينما قفزت وارداتها من الذهب 123.95 بالمئة إلى 5.29 مليار دولار.