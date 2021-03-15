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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

بشرى سارة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بجامعة الأزهر

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:58 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
إسلام أبوالمجد
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ينظم مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال (TIEC) بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ندوة تعريفية بالبرامج والمنح المقدمة من المركز لإعضاء هيئة التدريس والباحثين فى الجامعات والمراكز البحثية من محافظات الصعيد خاصة جامعة الأزهر، وذلك الأربعاء الموافق 24 مارس 2021 من 12 إلى 1 ظهرًا وذلك من خلال منصة Zoom.

تهدف الندوة للتعريف بالأنشطة المختلفة والمقدمة من المركز فى مجال دعم الإبتكار وريادة الأعمال والموجهة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

◘ للتسجل اضغط على الرابط التالي:
https:docs.google.comformsde1FAIpQLSdRx05-OG-HtZK1PxTEul4ZzSUsZcJb4vIecjTGsryzrBlx8Qviewform

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