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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صندوق الاستثمارات الروسي يتواصل مع شركات أوروبية لبدء إنتاج لقاح سبوتنيك V

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:01 م
لقاح
لقاح
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أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أنه يتواصل مع شركات أوروبية لبدء إنتاج لقاح (سبوتنيك V) المضاد لكورونا.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق كيريل دميترييف - في تصريح اليوم الإثنين: "إنه منذ بداية مكافحة الوباء، التزم الصندوق بالتعاون النشط مع جميع الشركاء بما في ذلك من أوروبا، حيث أن الصندوق منفتح على مثل هذه المفاوضات".

وأضاف: "أن الصندوق توصل بالفعل إلى اتفاقيات مع شركات من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا لبدء إنتاج اللقاح"، موضحًا أن هناك مفاوضات تجرى مع عدد من الشركات المصنعة الأخرى لزيادة الإنتاج في الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن هذا سيسمح ببدء عمليات التسليم النشطة للقاح إلى السوق الأوروبية الموحدة بعد الحصول على موافقة وكالة الأدوية الأوروبية، مؤكدًا أن الصندوق وشركاءه جاهزون لبدء تسليم اللقاح إلى دول الاتحاد الأوروبي، التي ستقوم بتسجل (سبوتنيك V) بشكل مستقل.

يُذكر أنه تم تسجيل اللقاح الروسي حتى الآن في 50 دولة، يتجاوز إجمالي عدد سكانها 1.3 مليار شخص.

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