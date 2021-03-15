«السياحة والآثار» تستعد للدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما

تستعد وزارة السياحة والآثار لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة، ويبذل الوزير الدكتور خالد عناني جهودا كبيرة في خروج المهرجان في أفضل حال إيمانا بأهميته ودوره في التنشيط والترويج للسياحة المصرية، حيث تقدم الوزارة الدعم المالي واللوجيستي وتوفير الأماكن السياحية والأثرية لضيوف المهرجان من أجل الاستمتاع بها والتصوير فيها والتسويق لها.ويتم ذلك من خلال تغطية أعلامية محلية ودولية منها قناة TV 5 الفرنسية ( tv monde ) والتي تبث في أكثر من 200 بلدا في جميع أنحاء العالم كثاني أكبر شبكة تليفزيونية في العالم، ويعرض حاليا وحتى نهاية المهرجان برومو يحمل الكثير من المشاهد الأثرية والجمالية لسياحة مصر، كما يقوم عدد آخر من القنوات التليفزيونية الأجنبية والمراسلين الاجانب للوكالات بالتغطية لكل أحداث المهرجان.يفتتح مهرجان الأقصر الأفريقي دورته العاشرة بفيلم " this is not Aburial،lts aresurrection"، (هذه ليست جنازة، هذه قيامة ) من دولة ليسوتو للمخرج ليمو هانج جريمايا موسيسي ويتناول موضوعا إنسانيا حول انتظار مسنة في الثمانين من عمرها لعودة ابنها من مناجم جنوب أفريقيا وفي النهاية تكون المفاجأة.مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الممثل المصري الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة ودعم من وزارة السياحة والآثار " د.خالد عناني " ووزارة الخارجية " السفير حمدي لوزة" ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية البنك الأهلي وهيئة تنشيط السياحة.وكان قد أعلن المهرجان في وقت سابق عن تكريم الفنانة هند صبري والمخرج علي عبد الخالق، والفنان القدير سمير صبري والنجم محيي إسماعيل.