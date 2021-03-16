نوال الزغبى: أريد أن أخوض تجربة التمثيل.. «حوار»

في البداية حدثينا عن تفاصيل أغنيتك الجديدة "عقلي وقف"؟



كيف كان التعاون مع الثنائي المصري أحمد حسن راؤول وأحمد زعيم؟



وماذا عن الفيديو كليب والتعاون مع فادي حداد؟



هل أثرت كورونا على الفيديو كليب؟



لماذا رفضتي تناول لقاح فيروس كورونا؟



نجحتي في الأغاني المصريى برأيك هل هي المفتاح للوصول لقلب المستمع المصري؟



هل تقدم نوال الزغبي أغنيى مع مطرب مهرجانات ؟



ماذا عن أغنيى "أسعد لحظى" مع مصطفى العسال؟



البعض تحدث عن فارس أحلام نوال الزغبي وفكرة الزواج.. كيف تعلقين؟



هل وقعتي علي تتر لرمضان المقبل ؟



برأيك.. إذا كنتي ممثلة ما الدور الذي تتمني تقديمه؟



وماذا عن فكرة الألبومات وهل تتجهين للاغاني المنفردة فقط؟



ما رايك في الأوضاع الحالية في لبنان؟



نجمة بمعاير استثنائية كثيرًا ما قدمت أعمال دخلت قلوب جمهورها بفضل موهبتها المعتمدة على الصوت القوي المليء بالإحساس، تحضر هذه الفترة لأكثر من عمل غنائي سيحملان مفاجات عديدة للجمهور، حيث من المفترض أن تتجه للأغاني المصرية، وذلك بعد نجاحها الكبير مؤخرًا في أكثر من عمل قدمته باللهجة المصرية من ضمنهما "اتحاربت" و"الناس العزاز" وغيرهما.. وهي الفنانة اللبنانية نوال الزغبي.نوال الزغبي فتحت قلبها في حوار لـ"الدستور" تناول تفاصيل أعمالها الجديدة وكذلك وضعها الصحي في ظل انتشار فيروس كورونا وكذلك رأيها في الأحداث المتوترة بلبنان وإلى نص الحوار..تحمست كثيرًا لهذا العمل المميز والمختلف على كافة الأصعدة جدا، فالأغنية كلها حيوية وحب وفرح، وقررت الحصول عليها مباشرة بعد سماعها، فالأغنية بها شيء يجعلك تفرح من الداخل، وهو ما نحن بحاجة إليه اليوم كثيرًا خاصة في ظل التوترات الحالية على مستوى الصحة والسياسة وغيرهما من الأمور غير المستقرة هذه الفترة، وأعقد أن الناس سيشعرون بطاقتها خلال سماعها، وأتمنى أن أكون قد وفقت في هذا الاختيار.أحببت هذا الثنائي الموهوب، وهذا أول تعاون بيننا، فهما لديهما طريقة إبداعية في الموسيقى، فالكلام جديد وبعيد كل البعد عن التكرار، واللحن أيضًا مختلف وجرئ وهذا ما أبحث عنه طوال الوقت، فالعمل بشكل عام دخل قلبي منذ الوهلة الأولى وأتمنى أن تنجح التجربة بالشكل الذي توقعناه سويًا خاصة وأننا تعبنا كثيرًا لتخرج على أفضل شكل يلائم الجمهور ويصل لقلبه سريعًا.سمع المخرج فادي حداد الأغنية وطلب فترة قصيرة ليحضر فكرتها، ثم تناقشنا واتفقنا على تصويرها في أسرع وقت لطرحها للجمهور، وهذا يعتبر أول كليب لي معه هو الاخر، فالعمل يشهد تعاوني الأول مع كل صناعه سواء على مستوى الكلمات والتلحين والإخراج، وأتمنى أنّ تكون النتيجة الخاصة بالشكل الإخراجي مشابهة للأغنية نفسها، فأنا قد أحببت هذا التعاون.نعم.. اضطررنا إلى القيام بتعديل على فكرة الكليب الأساسية منعًا للتجمعات بسبب كورونا، حتى لا أخاطر سواء بنفسي أو بالعاملين في العمل ككل؛ لذا قمنا بتعديل أحداث عديدة في شكل الفيديو كليب، وصورناها في لبنان، وتحديدًا في منطقة أدما الشهيرة، وستكون أغنية إيقاعية راقصة ومبهجة للغاية.لقد تحدثت عن هذا الموضوع كثيرًا وأردت أن أقول وجهة نظري فيها فقد حصل لغط على الكلام الذي كتبته على حول اللقاح وكل شخص قام بتفسيره على وجهه نظره هو وليس على وجهتي نظري، فما قصدته هو أن الأشخاص الذين أخذوا هذا اللقاح تخيلوا أنهم لن يتم إصابتهم مرة أخرى بالفيروس فأنا لم أقصد أنه لن يفعل شيء ولكنها كانت تساؤلات من وجهة نظري ليس إلا، ومع كل ذلك فأنا لن أخذ هذا العقار لأسباب شخصية تأتي بسبب ظروف صحية معينة أمر بها الآن.الشعب المصري شعب ذوّاق يسمع الأغنية الجميلة ويثني على من يقدمها ويقدره، وطبعًا هناك خصوصية للأغنية التي يقدمها أي فنان في عالمنا العربي باللهجة المصرية في الشارع المصري وهذا طبيعيّ، ومع ذلك فأنا أعلم أن هذا الجمهور يستمع لكل الأغنيات بكل اللهجات وهو ما يظهر في نجاح الكثير من المطربين مع المستمعين المصرين.كل فنان له ستايله الخاص وأسلوبه المتفرد، وأنا لا أقدم إلا ما يناسبني ويناسب صوتي وصورتي وأرشيفي الكبير الذي حققته على مر السنين، ومع ذلك فأنا أستطيع أن أقدم أي أغنية تعجبني مهما كان لونها المهم أن أرى نفسي وطريقتي الغنائية فيها وعندها أوافق على تقديمها بشكل طبيعي، فأنا لا أحب الابتذال لكني مع التطوير والتجديد الدائم وأعتقد أني طوال تاريخي قد طورت وقدمت العديد من الأشكال الغنائية.أغنية جميلة جدًا وحقيقية وكلامها يلامس أكثر، وقد أحببتها منذ سمعتها واخترتها لأضمها لمجموعة الأغنيات الجديدة التي سأطلقها تباعًا، وهي من کلمات ملاك عادل ومن توزیع إلهامي دیهیما، وهي بالطبع ألحان مصطفی العسال، ومن إنتاج روتانا وسيتم طرحها قريبا جدا.لا أحب التعليق على هذه الأمور فهي طبيعة شخصية بداخلنا ووقت ما يحدث ذلك سوف أعلن بالطبع للجميع، وأنا حاليًا أستعد لطرح الأغاني الجديدة.حتى هذه اللحظة لم أوقع بعد على غناء أي تتر خاص بمسلسل، ومع ذلك هناك دائمًا عروض لتقديم تتر مسلسل، لكنني اختار الأغنية الأفضل والموضوع المتعلق بموضوع العمل وأبطاله، وهذا ما ألمسه في كل مرة أقدم فيها تتر، ولعل هذا أسباب نجاحي الدائم بهذا الشأن، وأتمنى أن أسير على هذا الطريق بشكل دائم.أشعر برغبة القيام بتجربة التمثيل، على الرغم من أني لم أفكر في هذا الأمر سابقًا، لكني مؤخرًا أريد المحاولة، فأنا أحب الدراما، وهي تحتاج لإحساس وشغف عالي، ومع ذلك فلا يوجد دور أو شخصية معينة في مخيلتي، فالقصة تلعب دورها والشريك في القصة والتشويق فيها يكون أساس العمل الدرامي، وهناك عروض لكنني لن أخوض التجربة إلا بعمل مختلف وقد يكون هذا قريبًا جدًا.لدي أكثر من أغنية منفرة "سينجل" ستصدر تباعًا، قبل الألبوم الذي بدأت أيضًا التحضير له، وسأقوم بتجميع الأغاني المنفردة التي سأطرحها قريبًا فيه، وأتعاون خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين المعروفين والشباب في عالمنا العربي.آسفة جدًا لما وصلنا إليه في بيروت، فالوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في أزمة كبيرة، ونحن بحاجة لمعجزة لنخرج من هذا التدهور الذي نعيشه، لكني على يقين أن بيروت ستعود أقوى وأجمل، لكننا بحاجة للتكاتف لنتغلب على الفساد والإهمال الكبيرين، وهذا يحتاج إلى بعض الوقت وكذلك التكاتف بين الجميع للوصول إلى هذا الحلم الذي أراه قريبًا جدًا.