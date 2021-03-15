بعد نجاح أغاني مسلسل لؤلؤ.. آية خفاجة تستعد لطرح أغنية جديدة

تستعد المطربة آية خفاجة لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "كسبت إهانة"، وذلك بعد طلتها للجمهور مؤخرًا في تقديم أغنيات الفنانة نرمين الفقي خلال حلقات مسلسل "لؤلؤ"، وبعد انتهاء عرض المسلسل تلقت آية ردود أفعال إيجابية لصوتها."كسبت إهانة" كلمات أحمد عبدالنبي وألحان أسامة علي وتوزيع محمود صبري، ميكس وماستر محمود علاء.يذكر أن آية خفاجة وضعت بصمتها من خلال حلقات مسلسل "لؤلؤ"، حيث أدت بصوتها أغاني نرمين الفقي التي جسدت شخصية "كاميليا" المطربة المشهورة المنافسة المباشرة لـ لؤلؤ، التي جسدت دورها مي عمر بطلة المسلسل، وقدمت آية من خلال الحلقات ثلاث أغنيات هى "شايفاك حبيبي" و''بعد الوداع'' و''أنا بتمنى''.وآخر أعمال آية خفاجة الفنية هي أغنية "يمكن تچنن" باللهجة العراقية، وأغنية بعنوان "سيد سيدك".وفي سياق آخر تقوم آية بوضع اللمسات الأخيرة لأغنيتها الجديدة المقرر طرحها مزامنة مع عيد الفطر المقبل.