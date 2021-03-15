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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«قواعد العشق 40» للعام الرابع على مسرح السلام.. الخميس

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:01 م
قواعد العشق 40
قواعد العشق 40
حسن أمين
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قال الفنان خالد النجدي مدير فرقة مسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، إنه سوف يتم إعادة تقديم العرض المسرحي "قواعد العشق 40" من إنتاج الفرقة، وذلك ابتداء من الخميس المقبل الموافق ١٨ مارس الجاري على خشبة مسرح السلام بشارع القصر العينى يوميا ما عدا يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع فى تمام الساعة الثامنة مساء.

يذكر أن العرض يقدم للعام الرابع، فقد تم افتتاحه عام ٢٠١٧، وشهد إقبالا جماهيريا لافتا خلال ليالي عرضه، حيث كان العرض الأعلى ايرادات لعام ٢٠١٧ فتخطت إيراداته المليون جنيه، وعبر السنوات الثلاث الماضية اقترب ايراداته من المليون الثانية، قُدم العرض بمحافظات القاهرة، الفيوم، الإسكندرية، الأقصر، ومسرح القبة بجامعة القاهرة، إضافة إلى عرضه خارج مصر بمملكة البحرين.

"قواعد العشق 40" عن رواية شهيرة لاليف شافاق وعدة مصادر أخرى، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبدالمنعم، شارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني، العرض من بطولة بهاء ثروت، فكري سليم، فوزية،سمر الشاذلي، هاني عبد الحي، أحمد مجدي، دينا أحمد، إيهاب بكير، ياسر أبو العينين، المنشد سمير عزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، والعرض من إخراج عادل حسان.

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