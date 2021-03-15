ألمانيا تدعو المواطنين إلى التخلي عن السفر السياحي
الإثنين 15/مارس/2021 - 02:17 م
وكالاتطباعة
بعد الزيادة المفاجئة في حجوزات العطلات في جزيرة مايوركا، دعت الحكومة الألمانية إلى التخلي العام عن السفر السياحي بسبب جائحة كورونا.
وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت اليوم الاثنين في برلين: "المناشدة هي التخلي عن أي سفر ليس ضروريا على الإطلاق".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبار: "عدم وجود تحذير من السفر ليس دعوة للسفر".
وبسبب الانخفاض الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا، قررت الحكومة الألمانية رفع قيود السفر عن جزيرة مايوركا الإسبانية اعتبارا من أمس الأحد.
وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت اليوم الاثنين في برلين: "المناشدة هي التخلي عن أي سفر ليس ضروريا على الإطلاق".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبار: "عدم وجود تحذير من السفر ليس دعوة للسفر".
وبسبب الانخفاض الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا، قررت الحكومة الألمانية رفع قيود السفر عن جزيرة مايوركا الإسبانية اعتبارا من أمس الأحد.