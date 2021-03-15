رحلتان أسبوعيا من مدريد الى الأقصر بدءا من 27 مارس

قال محمد الحسانين، رئيس تكتل شركات السياحة العاملة بالسوق الإسباني، أن الأقصر ستستقبل رحلتين من مدينة مدريد في إسبانيا أسبوعيا، تبدأ يوم 27 مارس الجاري، تزامنا مع الاحتفالات بأعياد الربيع، موضحا أن الإجراءات المفروضة من جانب الحكومة الإسبانية والتي تم تطبيقها مؤخرا، والتي تلزم عند الدخول الى إسبانيا إجراء تحليل فحص فيروس كورونا، أثرت على الإعداد التي كانت متوقع وصولها نهاية الشهر الجاري وشهر إبريل المقبل.وأضاف رئيس تكتل شركات السياحة العاملة بالسوق الإسباني، في تصريحات لـ " الدستور" أن القرار الإسباني جعل عددا كبيرا من السائحين يقومون بإلغاء حجوزاتهم، نظرا للتكلفة العالية التي سيتحملها المواطن الاسباني بإجراء فحص كورونا لدخول الى مصر وآخر عند عودته إلى اسبانيا.