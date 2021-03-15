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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يناقش المخطط الاستراتيجى العام لمحافظة بورسعيد

محافظ بورسعيد يناقش المخطط الاستراتيجى العام للمحافظة

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:29 م
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، اجتماعا، لمناقشة المخطط الاستراتيجى التفصيلى العام لمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور وفد المكتب الاستشارى للهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والمهندسة نيرمين نشأت مدير إدارة التخطيط العمراني والمهندس السيد خلف مستشار المحافظ للمساحة.

واستعرض محافظ بورسعيد آخر تطورات العمل الخاصة بتعديل المخطط التفصيلى الاستراتيجى لمحافظة بورسعيد، مؤكدا ضرورة وضع تصور ورؤية كاملة لكافة ما تحتاجه المحافظة، مشيرا إلى أننا نسعى لعمل مخطط نموذجى يتناسب مع طبيعة بورسعيد وخطة التنمية الشاملة التى تم بالفعل البدء فى خطواتها بالمحافظة، موضحا أن بورسعيد تمتلك كافة المقومات الاستثمارية والسياحية والصناعية وشبكة الطرق والبيئة النظيفة التى تؤهلها للتنمية المستدامة.

واستمع المحافظ لشرح موجز من مديرة إدارة التخطيط بالمحافظة حول آخر التعديلات التى تم إجرائها بالمخطط الاستراتيجى للمحافظة، موجها بسرعة مخاطبة وزير الإسكان بشأن تعديل المخطط الاستراتيجى العام لبورسعيد وبحث مطلب المحافظة الخاص بتعديل المخطط الاستراتيجى لبعض المناطق الصناعية داخل ببورسعيد وذلك للعرض على مجلس الوزراء، كما وجه المحافظ بعمل محضر اجتماع تنسيقى بشأن المخطط التفصيلى لمراعاته عند تعديل المخطط الاستراتيجى طبقا للوضع الراهن بالمحافظة، وتعديل الحيز العمرانى لبورسعيد طبقا للتعديلات التى صدر بها قرار جمهورى أو قرار مجلس الوزراء.

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من كافة التعديلات بالمخطط التفصيلى الاستراتيجى لبورسعيد لاعتماده فى أقرب وقت، مؤكدا ضرورة مراعاة توفير المناطق الخدمية للمواطنين حسب احتياج وطبيعة الأحياء وإقامة أسواق خدمية مجمعة ومتنوعة، وذلك تماشيا مع الطفرة التى تشهدها بورسعيد مؤخرا فى مجال المشروعات الخدمية والتنموية المقدمة للمواطن.

كما ناقش المحافظ اقتراح المكتب الاستشارى للهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن إعادة الشىء لأصله بالمحافظة بعد أن كثرت التعديات وتحويل مسارات المشاة لطرق والساحات الخضراء لساحات انتظار على سبيل المثال بما لا يتعارض مع المخطط التفصيلى للمحافظة، ووجه المحافظ بسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بمخاطبة الجهات المعنية ليتم اعتماد المخطط التفصيلى الاستراتيجى لمحافظة بورسعيد قريبا.

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