الصحة الفلسطينية: لم نسجل أي وفاة بسبب نقص الأكسجين

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن جميع محطات الأوكسجين في مستشفياتها ومراكزها مدعمة بمحطات أكسجين إضافية تعمل في أوقات الضرورة، إضافة إلى خزانات أكسجين سائل تستخدم في حال زيادة الضغط على المحطتين.وشددت الصحة الفلسطينية في بيان لها، اليوم الاثنين، على أنها ستلاحق قانونيا كل من يروج الشائعات حول القطاع الصحي ويبث الرعب في المجتمع، لافتة إلى أن فلسطين لم تسجل أي وفاة في فلسطين نتيجة نقص الأوكسجين.ولفت الوزارة إلى أن كل مستشفى أو مركز خاص بعلاج كورونا يحتوي على أنابيب الأوكسجين المتنقلة إضافة إلى محطتي الأوكسجين وإلى خزان الأوكسجين السائل لضمان عدم حدوث أي خلل.وأضافت الوزارة أن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي استغلوا الحادث الأليم الذي وقع في مستشفى السلط في الأردن، وقاموا بترويج شائعات حول حدوث وفيات في فلسطين نتيجة نقص الأوكسجين.وأوضحت الوزارة أن هذه الإشاعات تؤثر على نفسية المرضى الذين يعالجون في المستشفيات ومراكز علاج كورونا، حيث يؤكد الأخصائيون النفسيون أن القلق والخوف يؤخر تماثل المرضى للشفاء، إضافة إلى تأثير تلك الإشاعات على نفسية أهالي المرضى.وأشارت الوزارة إلى أن القانون الفلسطيني ينص على عقوبات مغلظة على مطلقي الإشاعات، حيث يعتبرها جريمة، استنادا إلى المادة 131 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 النافذ في فلسطين والمادة 45 من قانون الجرائم الإلكترونية.