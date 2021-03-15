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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ممثل حكومة كردستان لدى إيران يعلق على استدعاء طهران له

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:13 م
ناظم الدباغ
ناظم الدباغ
منار أحمد
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رد ناظم الدباغ، ممثل حكومة إقليم كردستان لدى إيران، على استدعاء طهران له، بسبب عرض نموذج طابع بريدي تذكاري بمناسبة زيارة البابا فرنسيس، للعراق، يحمل خريطة "كردستان الكبرى".

ووفقًا لشبكة "رووداو" الإعلامية، أشار ناظم الدباغ إلى أن المسؤولين الإيرانيين أبلغوه خلال جلسة الاستدعاء أن "الخارطة تعد انتهاكا لسيادة إيران"، في حين أنه نفى بأن تكون طهران قد "لوحت بأي تهديدات".

وقال الدباغ: "أوضحنا للإيرانيين أن الطابع المذكور هو واحد من بين عدة نماذج تقدم بها فنانون"، لافتا إلى أن "إيران تعلم أن الطابع ليس مقدما رسميا من حكومة إقليم كردستان".

وأضاف: "مسؤول ملف العراق في الوزارة تحدث معي بكل احترام، وطلب مني توضيحا لما حصل، وقال لي إنه لا يرغب بالخوض كثيرا فيما حصل، لكن هذا لا يصب في مصلحة السياسة الحالية لحكومة إقليم كردستان، كونه يطال أراضي إيران، لذا نود أن تقدموا توضيحا".

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