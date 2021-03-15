خطوات حجز موعد السجل التجاري



- الخطوة الثانية: إنشاء حساب جديد عبر الموقع عن طريق تسجيل رقم الهاتف المحمول، وكلمة سر وذلك من خلال كلمة ليس لدى حساب.



- الخطوة الثالثة: اختيار الخدمة المراد تفعيلها من قائمة الخدمات وهى" السجل التجاري".



- الخطوة الرابعة: الضغط على كلمة حجز معاملة.



- الخطوة الخامسة: يحدد النظام تلقائيا وقت حضور العميل بشكل محدد وترتيب دخوله.



ثانيًا.. ماهي الأوراق المطلوبة لاستخراج السجل التجاري 2021 : - صورة طلب استخراج سجل تجاري 2021.



- صورة البطاقة الضريبية أو ما يفيد فتح ملف ضريبي للشخص الراغب في حجز موعد السجل التجاري.



- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم لاستخراج سجل تجاري وشركاؤه إن وجدوا.







- شهادة من وزارة الكهرباء بتركيب عداد في مكان ممارسة النشاط التجاري.



- وأخيرًا صورة من صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.



ماهي مميزات الحجز المسبق لكافة معاملات السجل التجاري: ويوفر نظام الحجز المسبق إلكترونيا 2021 حضور صاحب الخدمة قبل موعده بـ 10 دقائق فقط، منعا لتضيع الوقت وأيضًا تقليل حجم التكدس أمام مقرات الجهاز لتقليل حجم الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19، حيث أتاح الموقع الإلكتروني الجديد حجز موعد السجل التجاري 2021 مسبقا.

- ضرورة وجود عقد يثبت الملكية أو عقد إيجار للعقار الذي سيتم ممارسة النشاط التجاري من خلاله.