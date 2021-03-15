خطوات حجز موعد السجل التجاري
الإثنين 15/مارس/2021 - 02:04 م
الدستورطباعة
يقدم لكم موقع "الدستور" خطوات حجز موعد السجل التجاري 2021، وذلك بعد تصدره مؤشرات البحث جوجل في الأيام الماضية.
وكانت أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق أولى خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني، والتي تعد خدمة حجز معاملة لتأدية خدمة بالسجل التجارى أو العلامات التجارية والنماذج الصناعية "ِأون لاين" بهدف تخفيف عدد الإصابات بفيروس كورونا في ظل مواجهة الموجة الثانية من الفيروس.
وفي التقرير التالي، نستعرض خطوات حجز موعد السجل التجاري وماهي الأوراق المطلوبة لاستخراج السجل التجاري2021.
- الخطوة الثانية: إنشاء حساب جديد عبر الموقع عن طريق تسجيل رقم الهاتف المحمول، وكلمة سر وذلك من خلال كلمة ليس لدى حساب.
- الخطوة الثالثة: اختيار الخدمة المراد تفعيلها من قائمة الخدمات وهى" السجل التجاري".
- الخطوة الرابعة: الضغط على كلمة حجز معاملة.
- الخطوة الخامسة: يحدد النظام تلقائيا وقت حضور العميل بشكل محدد وترتيب دخوله.
- صورة البطاقة الضريبية أو ما يفيد فتح ملف ضريبي للشخص الراغب في حجز موعد السجل التجاري.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم لاستخراج سجل تجاري وشركاؤه إن وجدوا.
- ضرورة وجود عقد يثبت الملكية أو عقد إيجار للعقار الذي سيتم ممارسة النشاط التجاري من خلاله.
- شهادة من وزارة الكهرباء بتركيب عداد في مكان ممارسة النشاط التجاري.
- وأخيرًا صورة من صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.
وكانت أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق أولى خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني، والتي تعد خدمة حجز معاملة لتأدية خدمة بالسجل التجارى أو العلامات التجارية والنماذج الصناعية "ِأون لاين" بهدف تخفيف عدد الإصابات بفيروس كورونا في ظل مواجهة الموجة الثانية من الفيروس.
وفي التقرير التالي، نستعرض خطوات حجز موعد السجل التجاري وماهي الأوراق المطلوبة لاستخراج السجل التجاري2021.
أولًا.. خطوات حجز موعد السجل التجاري:- الخطوة الأولى: تسجيل الشخص الراغب في حجز موعد السجل التجاري عبر موقع بوابة جهاز تنمية التجارة الداخلية الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http:www.itda.gov.eg.
- الخطوة الثانية: إنشاء حساب جديد عبر الموقع عن طريق تسجيل رقم الهاتف المحمول، وكلمة سر وذلك من خلال كلمة ليس لدى حساب.
- الخطوة الثالثة: اختيار الخدمة المراد تفعيلها من قائمة الخدمات وهى" السجل التجاري".
- الخطوة الرابعة: الضغط على كلمة حجز معاملة.
- الخطوة الخامسة: يحدد النظام تلقائيا وقت حضور العميل بشكل محدد وترتيب دخوله.
ثانيًا.. ماهي الأوراق المطلوبة لاستخراج السجل التجاري 2021:- صورة طلب استخراج سجل تجاري 2021.
- صورة البطاقة الضريبية أو ما يفيد فتح ملف ضريبي للشخص الراغب في حجز موعد السجل التجاري.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم لاستخراج سجل تجاري وشركاؤه إن وجدوا.
- ضرورة وجود عقد يثبت الملكية أو عقد إيجار للعقار الذي سيتم ممارسة النشاط التجاري من خلاله.
- شهادة من وزارة الكهرباء بتركيب عداد في مكان ممارسة النشاط التجاري.
- وأخيرًا صورة من صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.