رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:41 م
نتيجة الشهادة الابتدائية
نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية
طباعة
تزايدت عمليات البحث مؤخرا خلال الساعات الماضية حول بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021، وقد أعلنت المعاهد الازهرية أنه عقب الانتهاء من تصحيح أوراق الاجابات ومراجعتها ورصد الدرجات سيتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2021.

وتنظم مشيخة الأزهر الشريف مؤتمر صحفي لعرض نتائج الطلاب بالنظام الجديد وذلك بسبب تفشي وباء كورونا ومجابهة الدولة له من خلال الإجراءات الاحترازية.

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

للبحث عن نتيجة الشهادة الازهرية للمرحلة الابتدائية أو الإعدادية يجب على القارئ الدخول إلى:

1 - موقع الأزهر الشريف من خلال ذلك الرابط من هنا https:azhar.gov.eg

2 - كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب واختيار مرحلته التعليمية.

3- الضغط على علامة البحث ستظهر النتيجة على الفور.

وقد أدى الطلاب امتحان القرأن والمواد الشرعية يوم 4 مارس 2021، وامتحان المواد المشتركة مع وزارة التربية والتعليم يوم 7 مارس 2021 وامتحان اللغة العربية يوم الثلاثاء 9 مارس 2021.

وقد أدى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات احترازية وقائية، وذلك لتجنب إصابة الطلاب والمعلمين بفيروس كورونا المستجد.

خطوات تحميل الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني

يمكن لطلاب المعاهد الأزهرية الراغبين في معرفة مناهج الأزهر الجديدة 2021 للترم الثاني وتحميل الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني إلكترونيا دون الذهاب الى المعاهد الدراسية لتفادي خطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك إتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لتحميل الكتب الدراسية الذي أعده الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط ( من هنا

اختيار أيقونة تحميل الكتب الدراسية من القائمة الرئيسية

تحديد المرحلة التعليمية ( ابتدائي، إعدادي، ثانوي) بوضع علامة صح أمام الخانة المرادة

تحديد الفصل الدراسي ( الأول، الثاني)

الضغط على أيقونة التحميل ثم الحصول على الكتب الدراسية كاملة.

يهمك أيضاً:


رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021 (dostor.org)

يذكر أن الأزهر الشريف خصص بوابة الأزهر على أن تكون هي الموقع الرسمي لاظهار نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية لجميع المحافظات، كما تم عمل مركز تصحيح مجمع في محافظات مصر لتقييم الأبحاث التي تقدم من خلال الطلاب للفصل الدراسي الثاني وجمعها مع درجات الفصل الدراسي الأول، على أن ترسل جميع النتائج إلى المعاهد الأزهرية ليتم اعتمادها بشكل رسمي ونشر النتائج على موقع بوابة الأزهر.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 14-3-2021

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

قرار جمهورى بشأن بعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية

بدء تنفيذ المرحلة الثانية من أبراج مشروع «مثلث ماسبيرو»

الصور

image description

تسليم 35 عقد تقنين جديد لأملاك الدولة بمركز القوصية

image description

صحة أسيوط: انطلاق حملة «حقك تنظمى» لتنظيم الأسرة بالقرى والمراكز

image description

مياه أسيوط: 760 مليون جنيه لتنفيذ توسعات بـ4 محطات مياه

image description

«سوق الجمعة».. من الحمام الزاجل إلى التماسيح «كله متاح»

image description

محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف الجارية بعدد من المناطق

الأكثر قراءة

بدء تنفيذ المرحلة الثانية من أبراج مشروع «مثلث ماسبيرو»

توقعات بثبيت «المركزي» لأسعار الفائدة الخميس المقبل

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

وفاة دنماركية بجلطات بعد أخذ لقاح أسترازينيكا

أطباء العناية المركزة في ألمانيا يطالبون بالعودة إلى الإغلاق فورا

التطعيم ضد كورونا في إندونيسيا يواجه أكبر تحد

3 هزات أرضية تضرب غرب إيران

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

الخميس.. حفل نتاج ورش الغناء والأصوات الذهبية في قصر بشتاك

استراتيجية الأمن القومي بقصور الثقافة

«ولاد البلد» تواصل عروضها بثقافة قنا

«الفنون التشكيلية» يفتتح «إبداعات نسائية» احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. الأربعاء