بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021
الإثنين 15/مارس/2021 - 12:41 م
تزايدت عمليات البحث مؤخرا خلال الساعات الماضية حول بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021، وقد أعلنت المعاهد الازهرية أنه عقب الانتهاء من تصحيح أوراق الاجابات ومراجعتها ورصد الدرجات سيتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2021.
وتنظم مشيخة الأزهر الشريف مؤتمر صحفي لعرض نتائج الطلاب بالنظام الجديد وذلك بسبب تفشي وباء كورونا ومجابهة الدولة له من خلال الإجراءات الاحترازية.
1 - موقع الأزهر الشريف من خلال ذلك الرابط من هنا https:azhar.gov.eg
2 - كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب واختيار مرحلته التعليمية.
3- الضغط على علامة البحث ستظهر النتيجة على الفور.
وقد أدى الطلاب امتحان القرأن والمواد الشرعية يوم 4 مارس 2021، وامتحان المواد المشتركة مع وزارة التربية والتعليم يوم 7 مارس 2021 وامتحان اللغة العربية يوم الثلاثاء 9 مارس 2021.
وقد أدى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات احترازية وقائية، وذلك لتجنب إصابة الطلاب والمعلمين بفيروس كورونا المستجد.
تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لتحميل الكتب الدراسية الذي أعده الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط ( من هنا)
اختيار أيقونة تحميل الكتب الدراسية من القائمة الرئيسية
تحديد المرحلة التعليمية ( ابتدائي، إعدادي، ثانوي) بوضع علامة صح أمام الخانة المرادة
تحديد الفصل الدراسي ( الأول، الثاني)
الضغط على أيقونة التحميل ثم الحصول على الكتب الدراسية كاملة.
وتنظم مشيخة الأزهر الشريف مؤتمر صحفي لعرض نتائج الطلاب بالنظام الجديد وذلك بسبب تفشي وباء كورونا ومجابهة الدولة له من خلال الإجراءات الاحترازية.
بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021للبحث عن نتيجة الشهادة الازهرية للمرحلة الابتدائية أو الإعدادية يجب على القارئ الدخول إلى:
1 - موقع الأزهر الشريف من خلال ذلك الرابط من هنا https:azhar.gov.eg
2 - كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب واختيار مرحلته التعليمية.
3- الضغط على علامة البحث ستظهر النتيجة على الفور.
وقد أدى الطلاب امتحان القرأن والمواد الشرعية يوم 4 مارس 2021، وامتحان المواد المشتركة مع وزارة التربية والتعليم يوم 7 مارس 2021 وامتحان اللغة العربية يوم الثلاثاء 9 مارس 2021.
وقد أدى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات احترازية وقائية، وذلك لتجنب إصابة الطلاب والمعلمين بفيروس كورونا المستجد.
خطوات تحميل الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثانييمكن لطلاب المعاهد الأزهرية الراغبين في معرفة مناهج الأزهر الجديدة 2021 للترم الثاني وتحميل الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني إلكترونيا دون الذهاب الى المعاهد الدراسية لتفادي خطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك إتباع الخطوات التالية:
تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لتحميل الكتب الدراسية الذي أعده الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط ( من هنا)
اختيار أيقونة تحميل الكتب الدراسية من القائمة الرئيسية
تحديد المرحلة التعليمية ( ابتدائي، إعدادي، ثانوي) بوضع علامة صح أمام الخانة المرادة
تحديد الفصل الدراسي ( الأول، الثاني)
الضغط على أيقونة التحميل ثم الحصول على الكتب الدراسية كاملة.
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رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021 (dostor.org)
يذكر أن الأزهر الشريف خصص بوابة الأزهر على أن تكون هي الموقع الرسمي لاظهار نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية لجميع المحافظات، كما تم عمل مركز تصحيح مجمع في محافظات مصر لتقييم الأبحاث التي تقدم من خلال الطلاب للفصل الدراسي الثاني وجمعها مع درجات الفصل الدراسي الأول، على أن ترسل جميع النتائج إلى المعاهد الأزهرية ليتم اعتمادها بشكل رسمي ونشر النتائج على موقع بوابة الأزهر.
يذكر أن الأزهر الشريف خصص بوابة الأزهر على أن تكون هي الموقع الرسمي لاظهار نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية لجميع المحافظات، كما تم عمل مركز تصحيح مجمع في محافظات مصر لتقييم الأبحاث التي تقدم من خلال الطلاب للفصل الدراسي الثاني وجمعها مع درجات الفصل الدراسي الأول، على أن ترسل جميع النتائج إلى المعاهد الأزهرية ليتم اعتمادها بشكل رسمي ونشر النتائج على موقع بوابة الأزهر.