بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021 (dostor.org)

يذكر أن الأزهر الشريف خصص بوابة الأزهر على أن تكون هي الموقع الرسمي لاظهار نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية لجميع المحافظات، كما تم عمل مركز تصحيح مجمع في محافظات مصر لتقييم الأبحاث التي تقدم من خلال الطلاب للفصل الدراسي الثاني وجمعها مع درجات الفصل الدراسي الأول، على أن ترسل جميع النتائج إلى المعاهد الأزهرية ليتم اعتمادها بشكل رسمي ونشر النتائج على موقع بوابة الأزهر.