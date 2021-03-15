رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

يوم حقلي لتوعية المزارعين بأمراض محصول الشعير في الإسماعيلية

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:41 م
المزارعين
المزارعين
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
نظمت إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالإسماعيلية، اليوم الإثنين، يوما حقليا بالحقل الإرشادي لمحصول الشعير بالقصاصين الجديدة، لتقييم ومشاهدة التجارب التي ينفذها قسم بحوث أمراض الشعير، بحضور عدد من الزراعيين المختصين.

أقيمت فعاليات اليوم الحقلي تحت رعاية الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية والمهندس كمال فتحي مدير عام الإرشاد الزراعي بالإسماعيلية والمهندس محمود عبد القادر مدير عام المكافحة المهندس خالد جبر مدير عام الإدارة الزراعية لدي المزارع الهادي جاب الله وعدد كبير من المزارعين.

وتم خلال فعاليات يوم الحقل، تقيم محصول الشعير ودور الإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات في مساعدة المزارعين على مواجهة تحديات المشكلات الزراعية، للاستفادة من الامكانيات العلمية المتوفرة لتحسين السلالات الوراثية القادرة على مقاومة الجفاف والملوحة.

وأشارت الدكتورة مايسة عبد الواحد، عضو الفريق الزراعي، إلى اهمية يوم الحقل في اطلاع المرشدين الزراعيين والمزارعين المشاركين بالهدف من الحقول الإرشادية ومساعدة المزارعين للتعرف على أحدث طرق الزراعة والري، والتي تعمل على زيادة الإنتاجية.

وأوضحت، أن المزارع المصري لا يمكن أن يقتنع بأية أساليب زراعية حديثة إلا بعد مشاهدة نتائجها بصورة فعلية، وانتخاب اصناف محاصيل الحبوب الجيدة والمناسبة للبيئات المستهدفة.

ومن جانبه، تحدث المهندس حسن سليمان منسق يوم الحقل، عن أهمية تقييم المحصول في مراحل عمره المختلفة وتحسنها بما يتلاءم مع الظروف او المناخ الذي يسود المنطقة من اجل توفير محاصيل ذات كفاءة جيدة، كما ونوعا واشاد الجميع بنجاح زراعة المحصول وجودته، وعدم تاثرة بالتغيرات المناخية هذا العام وزيادة المساحة المنزرعة العام القادم.

ولفت إلى الااستعداد لحصاد محصول الشعير الشهر القادم، وتأتي أهميته المحلية والعالمية لكونه يستخدم كغذاء للإنسان والحيوان ويحتل المركز الرابع عالميا ومحليا من حيث الأهمية بعد القمح والذرة الشامية والأرز.

موضوعات متعلقة

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

المتهمون في جريمة «سيدة السلام» يعترفون بارتكاب 5 جرائم

القصة الكاملة لواقعة استعانة طالبة بـ«بلطجية» لتنتقم من صديقتها في المعادي

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

الصور

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية تدرب وتؤهل الفتيات

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية ضمن «حياة كريمة»

image description

تسليم 35 عقد تقنين جديد لأملاك الدولة بمركز القوصية

image description

صحة أسيوط: انطلاق حملة «حقك تنظمى» لتنظيم الأسرة بالقرى والمراكز

الأكثر قراءة

مصر بين أكبر 10 اقتصادات في العالم.. والمالية: ما تحقق خلال كورونا «فاق التوقعات»

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

بدء تنفيذ المرحلة الثانية من أبراج مشروع «مثلث ماسبيرو»

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

مسؤول إندونيسي: إطلاق «ببر» المهدد بالانقراض إلى البرية

باحثون: إصابة الناجين من إيبولا في غينيا سبب تفشي المرض مرة أخرى

وفاة دنماركية بجلطات بعد أخذ لقاح أسترازينيكا

أطباء العناية المركزة في ألمانيا يطالبون بالعودة إلى الإغلاق فورا

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

أنشطة ثقافية وفنية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

«كفى» تكافح خطابات الكراهية بفن الكوميكس

الخميس.. حفل نتاج ورش الغناء والأصوات الذهبية في قصر بشتاك

صدور ترجمة كتاب «الجمعيات السرية والحركات الهدامة»