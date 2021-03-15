يوم حقلي لتوعية المزارعين بأمراض محصول الشعير في الإسماعيلية

يوم حقلي لتوعية المزارعين بأمراض محصول الشعير في الإسماعيلية
الإثنين 15/مارس/2021 - 12:41 م
الإسماعيلية - مصطفى ديابطباعة
نظمت إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالإسماعيلية، اليوم الإثنين، يوما حقليا بالحقل الإرشادي لمحصول الشعير بالقصاصين الجديدة، لتقييم ومشاهدة التجارب التي ينفذها قسم بحوث أمراض الشعير، بحضور عدد من الزراعيين المختصين.
أقيمت فعاليات اليوم الحقلي تحت رعاية الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية والمهندس كمال فتحي مدير عام الإرشاد الزراعي بالإسماعيلية والمهندس محمود عبد القادر مدير عام المكافحة المهندس خالد جبر مدير عام الإدارة الزراعية لدي المزارع الهادي جاب الله وعدد كبير من المزارعين.
وتم خلال فعاليات يوم الحقل، تقيم محصول الشعير ودور الإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات في مساعدة المزارعين على مواجهة تحديات المشكلات الزراعية، للاستفادة من الامكانيات العلمية المتوفرة لتحسين السلالات الوراثية القادرة على مقاومة الجفاف والملوحة.
وأشارت الدكتورة مايسة عبد الواحد، عضو الفريق الزراعي، إلى اهمية يوم الحقل في اطلاع المرشدين الزراعيين والمزارعين المشاركين بالهدف من الحقول الإرشادية ومساعدة المزارعين للتعرف على أحدث طرق الزراعة والري، والتي تعمل على زيادة الإنتاجية.
وأوضحت، أن المزارع المصري لا يمكن أن يقتنع بأية أساليب زراعية حديثة إلا بعد مشاهدة نتائجها بصورة فعلية، وانتخاب اصناف محاصيل الحبوب الجيدة والمناسبة للبيئات المستهدفة.
ومن جانبه، تحدث المهندس حسن سليمان منسق يوم الحقل، عن أهمية تقييم المحصول في مراحل عمره المختلفة وتحسنها بما يتلاءم مع الظروف او المناخ الذي يسود المنطقة من اجل توفير محاصيل ذات كفاءة جيدة، كما ونوعا واشاد الجميع بنجاح زراعة المحصول وجودته، وعدم تاثرة بالتغيرات المناخية هذا العام وزيادة المساحة المنزرعة العام القادم.
ولفت إلى الااستعداد لحصاد محصول الشعير الشهر القادم، وتأتي أهميته المحلية والعالمية لكونه يستخدم كغذاء للإنسان والحيوان ويحتل المركز الرابع عالميا ومحليا من حيث الأهمية بعد القمح والذرة الشامية والأرز.
أقيمت فعاليات اليوم الحقلي تحت رعاية الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية والمهندس كمال فتحي مدير عام الإرشاد الزراعي بالإسماعيلية والمهندس محمود عبد القادر مدير عام المكافحة المهندس خالد جبر مدير عام الإدارة الزراعية لدي المزارع الهادي جاب الله وعدد كبير من المزارعين.
وتم خلال فعاليات يوم الحقل، تقيم محصول الشعير ودور الإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات في مساعدة المزارعين على مواجهة تحديات المشكلات الزراعية، للاستفادة من الامكانيات العلمية المتوفرة لتحسين السلالات الوراثية القادرة على مقاومة الجفاف والملوحة.
وأشارت الدكتورة مايسة عبد الواحد، عضو الفريق الزراعي، إلى اهمية يوم الحقل في اطلاع المرشدين الزراعيين والمزارعين المشاركين بالهدف من الحقول الإرشادية ومساعدة المزارعين للتعرف على أحدث طرق الزراعة والري، والتي تعمل على زيادة الإنتاجية.
وأوضحت، أن المزارع المصري لا يمكن أن يقتنع بأية أساليب زراعية حديثة إلا بعد مشاهدة نتائجها بصورة فعلية، وانتخاب اصناف محاصيل الحبوب الجيدة والمناسبة للبيئات المستهدفة.
ومن جانبه، تحدث المهندس حسن سليمان منسق يوم الحقل، عن أهمية تقييم المحصول في مراحل عمره المختلفة وتحسنها بما يتلاءم مع الظروف او المناخ الذي يسود المنطقة من اجل توفير محاصيل ذات كفاءة جيدة، كما ونوعا واشاد الجميع بنجاح زراعة المحصول وجودته، وعدم تاثرة بالتغيرات المناخية هذا العام وزيادة المساحة المنزرعة العام القادم.
ولفت إلى الااستعداد لحصاد محصول الشعير الشهر القادم، وتأتي أهميته المحلية والعالمية لكونه يستخدم كغذاء للإنسان والحيوان ويحتل المركز الرابع عالميا ومحليا من حيث الأهمية بعد القمح والذرة الشامية والأرز.