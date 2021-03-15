يوم حقلي لتوعية المزارعين بأمراض محصول الشعير في الإسماعيلية

نظمت إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالإسماعيلية، اليوم الإثنين، يوما حقليا بالحقل الإرشادي لمحصول الشعير بالقصاصين الجديدة، لتقييم ومشاهدة التجارب التي ينفذها قسم بحوث أمراض الشعير، بحضور عدد من الزراعيين المختصين.أقيمت فعاليات اليوم الحقلي تحت رعاية الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية والمهندس كمال فتحي مدير عام الإرشاد الزراعي بالإسماعيلية والمهندس محمود عبد القادر مدير عام المكافحة المهندس خالد جبر مدير عام الإدارة الزراعية لدي المزارع الهادي جاب الله وعدد كبير من المزارعين.وتم خلال فعاليات يوم الحقل، تقيم محصول الشعير ودور الإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات في مساعدة المزارعين على مواجهة تحديات المشكلات الزراعية، للاستفادة من الامكانيات العلمية المتوفرة لتحسين السلالات الوراثية القادرة على مقاومة الجفاف والملوحة.وأشارت الدكتورة مايسة عبد الواحد، عضو الفريق الزراعي، إلى اهمية يوم الحقل في اطلاع المرشدين الزراعيين والمزارعين المشاركين بالهدف من الحقول الإرشادية ومساعدة المزارعين للتعرف على أحدث طرق الزراعة والري، والتي تعمل على زيادة الإنتاجية.وأوضحت، أن المزارع المصري لا يمكن أن يقتنع بأية أساليب زراعية حديثة إلا بعد مشاهدة نتائجها بصورة فعلية، وانتخاب اصناف محاصيل الحبوب الجيدة والمناسبة للبيئات المستهدفة.ومن جانبه، تحدث المهندس حسن سليمان منسق يوم الحقل، عن أهمية تقييم المحصول في مراحل عمره المختلفة وتحسنها بما يتلاءم مع الظروف او المناخ الذي يسود المنطقة من اجل توفير محاصيل ذات كفاءة جيدة، كما ونوعا واشاد الجميع بنجاح زراعة المحصول وجودته، وعدم تاثرة بالتغيرات المناخية هذا العام وزيادة المساحة المنزرعة العام القادم.ولفت إلى الااستعداد لحصاد محصول الشعير الشهر القادم، وتأتي أهميته المحلية والعالمية لكونه يستخدم كغذاء للإنسان والحيوان ويحتل المركز الرابع عالميا ومحليا من حيث الأهمية بعد القمح والذرة الشامية والأرز.