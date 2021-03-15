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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور ترجمة كتاب «الجمعيات السرية والحركات الهدامة»

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:15 م
مركز طروس لدراسات
مركز طروس لدراسات الشرق الأوسط
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صدر مؤخرا عن مركز طروس لدراسات الشرق الأوسط في الكويت كتاب "الجمعيات السرية والحركات الهدامة" للكاتبة البريطانية نيستا هيلين وبستر، من ترجمة الباحث السعودي فيصل كريم الظفيري.

ويتألف الكتاب من 15 فصلا، بالإضافة إلى مقدمة المؤلفة وكلمة المترجم وبعدد صفحات يربو على 500 صفحة.

ويعالج الكتاب قصة الجمعيات السرية وأبرزها المحافل الماسونية وتحليل جذورها التاريخية وأسباب ظهورها من وجهة نظر المؤلفة، ويأخذ العمل صيغة الدراسة التحليلية، ولا يكتفي بالسرد التاريخي لظروف نشأة هذه الحركات غير المعلنة، إذ تذهب بنا المؤلفة بعيدا عبر عودتها لحقب موغلة في القدم لتتبع قيام الجماعات السرية بدءا من تاريخ اليهودية القديم وبوادر النزعات التلمودية والقابالية، ثم تعرج نحو دراسة الحركات الباطنية في العصور الإسلامية مثل الطوائف الإسماعيلية المتعددة كالقرامطة والفاطميين والدروز والحشاشين.

في الفصول الثلاثة الأخيرة، تستعرض المؤلفة صراعها مع من الصهيونية وحلفائها في بريطانيا وتبرز الخطر الناجم عن تفاقم مفاسد مخططاتها التي لا تبتغي خيرا لبريطانيا والعالم.

وفي كلمته، يثني المترجم على لغة الكتاب واستفادته من المراجع الحديثة التي عالجت هذا الموضوع وأبرزها مؤلفات المفكر المصري الراحل الدكتور عبد الوهاب المسيري.

يذكر أن فيصل كريم جابر الظفيري مترجم سعودي، حاصل على بكالوريوس اللغة الإنجليزية وآدابها من كلية الآداب في جامعة الكويت، تخصص ترجمة الوثائقيات المرئية المتعلقة بالتاريخ الأوروبي الحديث والفكر الغربي الكلاسيكي والمعاصر مثل: تاريخ بريطانيا، للمؤرخ البريطاني سايمون شاما، اصطدام العالمين: صراع المسيحية والإسلام، الهدف المنشود: ركائز الدبلوماسية البريطانية وتاريخها للسفير البريطاني كرستوفر ماير، تاريخ المسيحية للبروفيسور اللاهوتي البريطاني ديارميد مكولوك، قصة أسبانيا بين طريق الدم وبريق الذهب، للمؤرخ البريطاني سايمون صباغ مونتيفيوري.

وصدر للمترجم كذلك كتاب "عاصفة في كوب شاي: فيزياء الحياة اليومية" لمؤلفته البريطانية هيلين تشيرسكي، كما ترجم مقالات وبحوثا تاريخية وفكرية عديدة ونشرها على مدونته الشخصية.

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