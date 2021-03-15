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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم يكشف سبب تأخر إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:41 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، سبب عدم إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، حتى الآن.

وقال: "السبب أن الوزارة تعمل على تجهيز تقرير لكل طالب من المليون و200 ألف طالب في كل مادة لتوضيح نقاط القوة والضعف فقط".

وشدد الوزير فى تصريحات له، أن الوزارة، لن تكتفي بتعريف الطالب بدرجته في اللغة العربية فقط بل ستوضح له درجته في البلاغة وفي النحو وغيرها بتفاصيل دقيقة.

وأكد شوقي، إن تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، يتم إلكترونيا بدون تدخل بشري، حيث يقوم الكمبيوتر بتصحيح 200 مليون إجابة إلكترونية.

وأشار إلى أن التصحيح لم يستغرق وقتًا طويلًا ولكن صناعة هذه التقارير المفصلة للطلاب هي التي استغرقت وقتًا أطول، لافتًا إلى أن هذا لأن الهدف من هذه الامتحانات كان التدريب والوقوف على النقاط التي لا بد للطالب أن يقوي نفسه فيها قبل امتحان نهاية العام.

وأعلن وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إرسال النتيجة المفصلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لـ مليون وربع طالب قريبا.

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