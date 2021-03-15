وزيرا خارجية ودفاع أمريكا يتوجهان لليابان لإجراء أول محادثات حول الصين

توجه وزيرا خارجية ودفاع أمريكا، اليوم الاثنين، لليابان لإجراء أول محادثات يتوقع أن تركز على الصين، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية.وتكتسب الجولة الآسيوية لوزيري دفاع وخارجية الولايات المتحدة الأمريكية أهميتها فى ظل حالة التنافس الأمريكي الصيني التى تتخذ منحنى تصاعديا وكذلك تأتى أهميتها في ضوء المراجعة التى قررتها إدارة جو بايدن إزاء كوريا الشمالية والتهديدات الحاصلة على الأمن القومى الأمريكى من ترسانتها النووية وتوترات الوضع فى ميانمار.وتعتبر هذه الجولة أول جولة آسيوية التي امتدت حتى اليوم من الشهر الجارى وشملت اليابان وكوريا الجنوبية والهند وهاواى.