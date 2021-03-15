الغرفة التجارية بمطروح: برنامج التمويل العقاري سيفيد أغلب الفئات

قال أنور رحيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، في بيان إعلامي له، اليوم الإثنين، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق برنامج تمويل عقاري سوف تفيد أغلب الفئات بمطروح.وأضاف أن الفائدة المطروحة مناسبة لمتوسطي الدخل وهي فرصة للشباب لتوفير وحدات سكنية مناسبة، مشيرا إلى أنه ضمن قرارات الرئيس لدعم الفئات محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل لـ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣%.وأشاد رحيم بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة حجم تمويل المبادرة الرئاسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة منخفضة بمقدار 117 مليار جنيه إضافية خلال العام الحالي والمقبل.