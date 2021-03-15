سويسرا: إعطاء 1.04 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الإثنين، أنه تم حتى الآن، إعطاء 1.04 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، في سويسرا.وبحسب البيانات، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا، إلى 570 ألفًا و645 إصابة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 10 آلاف و112 وفاة.ومضى قرابة عام وأسبوعان منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.