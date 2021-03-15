تراجع مبيعات المساكن في سنغافورة خلال فبراير

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الإثنين، تراجع مبيعات المساكن في سنغافورة خلال الشهر الماضي، بعد تكهنات عن فرض قيود حدت من رغبة المشترين.وأشارت بيانات هيئة إعادة التطوير الحضري في سنغافورة إلى تراجع مبيعات الشقق السكنية الخاصة خلال الشهر الماضي بنسبة 60% إلى 645 شقة، مقابل 1632 شقة خلال يناير الماضي والذي سجل أعلى مبيعات شهرية منذ عامين.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سوق العقارات في سنغافورة وصلت ارتفاعها حتى خلال العام الماضي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث زادت مبيعات الشقق السكنية الخاصة والمحال التجارية والشقق السكنية العامة.