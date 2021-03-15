وزير التنمية الألماني يتوقع تزايد اهتمام المستهلكين بالاستدامة

يتوقع وزير التنمية الألماني جيرد مولر أن تصبح حماية البيئة وحقوق الإنسان أكثر أهمية في قرارات الشراء في المستقبل القريب.وقال مولر، في اليوم العالمي للمستهلك الموافق اليوم الاثنين: "القرن الحادي والعشرين سيكون قرن الاستدامة.ويرى المستهلكون الأمر على هذا النحو أيضا: بالنسبة لـ 70% منهم ستزداد أهمية الاستدامة في السنوات الخمس المقبلة".وذكر مولر أن الكثير من المستهلكين على استعداد لدفع المزيد مقابل السلع المنتجة على نحو مراع لمبدأ الاستدامة، وقال: "إنهم لا يريدون أن يكدح الأطفال من أجل منتجاتهم. إنهم لا يريدون دعم انتهاكات حقوق الإنسان أو تدمير البيئة بقرارات الشراء الخاصة بهم، لكن بالنسبة لمعظمهم ليس من السهل العثور على مثل هذه المنتجات العادلة في المتاجر".