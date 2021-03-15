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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلينكن ولودريان يبحثان دور التحالف لمواجهة تحديات الأمن العالمى

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:15 ص
بلينكن ولودريان
بلينكن ولودريان
وكالات
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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، دور التحالف عبر الأطلسي في مواجهة تحديات الأمن العالمي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال بلينكن: "اتصلت بنظيري الفرنسي وناقشنا عددًا من المسائل الدولية الملحة والملفات المتعلقة بإيران وروسيا والصين والعملية السياسية في ليبيا".

وأضاف: "تحدثنا كذلك عن السلام والاستقرار في منطقة شرق المتوسط".

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