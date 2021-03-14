حكومة الوحدة الوطنية الليبية تعلن حضور وزرائها فى طبرق.. غدا

أعلن ‏الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، مساء اليوم، حضور كافة التشكيلة الحكومية برئاسة رئيس حكومة الوحدة المهندس عبدالحميد الدبيبة لجلسة مجلس النواب في مدينة ‎طبرق، غدا الإثنين لأداء القسم القانوني، على أن تتسلم مهامها رسميا يوم الثلاثاء في العاصمة ‎طرابلس.واجتمع الدبيبة، في وقت سابق اليوم، مع عدد من وزراء الحكومة في طرابلس للتنسيق والتشاور حول أولويات عمل الحكومة كما بحث الخطط التي أعدها الوزراء للرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.