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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 15-3-2021

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:56 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
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يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الإثنين 15-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة لهيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس في مصر اليوم الإثنين 15-3-2021


وأعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، اليوم، حيث من المتوقع أن يسود حالة البلاد، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، ومعتدل على السواحل الغربية، ومائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد والرياح معتدلة، بينما يسود طقس بارد ليلا على كل الأنحاء.

حالة الأمطار

كما كشفت هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة "20% تقريبا"، وعلى بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة "40% تقريبا".

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حالة الرياح

وقالت هيئة الأرصاد إن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، وعن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح جنوبية شرقية شمالية غربية.

ويقدم موقع "الدستور" تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى
القاهرة 26 13
الإسكندرية 20 13
وادى النطرون 25 13
طنطا 25 13
شبين الكوم 25 13
دمنهور 23 14
بلطيم 22 14
مطروح 19 14
السلوم 18 10
سيوة 22 10
بورسعيد 22 14
دمياط 21 14
الزقازيق 26 13
المنصورة 24 13
الإسماعيلية 27 13
السويس 26 14
العريش 20 11
رفح 19 12
رأس سدر 25 13
نخل 25 08
نويبع 28 18
طابا 26 15
كاترين 24 09
الطور 27 15
شرم الشيخ 28 17
الغردقة 29 17
مرسى علم 30 15
الفيوم 26 13
بنى سويف 27 12
المنيا 28 12
أسيوط 29 13
سوهاج 30 14
قنا 31 13
الأقصر 34 14
أسوان 35 13
ادفو 35 15
أبوسمبل 35 16
الوادى الجديد 34 14
شلاتين 31 17
أبو رماد 32 17
حلايب 26 16
رأس حدربة 25 16

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