تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 15-3-2021
الإثنين 15/مارس/2021 - 07:56 ص
يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الإثنين 15-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة لهيئة الأرصاد الجوية.
ويقدم موقع "الدستور" تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين على محافظات ومدن مصر:
القاهرة 26 13
الإسكندرية 20 13
وادى النطرون 25 13
طنطا 25 13
شبين الكوم 25 13
دمنهور 23 14
بلطيم 22 14
مطروح 19 14
السلوم 18 10
سيوة 22 10
بورسعيد 22 14
دمياط 21 14
الزقازيق 26 13
المنصورة 24 13
الإسماعيلية 27 13
السويس 26 14
العريش 20 11
رفح 19 12
رأس سدر 25 13
نخل 25 08
نويبع 28 18
طابا 26 15
كاترين 24 09
الطور 27 15
شرم الشيخ 28 17
الغردقة 29 17
مرسى علم 30 15
الفيوم 26 13
بنى سويف 27 12
المنيا 28 12
أسيوط 29 13
سوهاج 30 14
قنا 31 13
الأقصر 34 14
أسوان 35 13
ادفو 35 15
أبوسمبل 35 16
الوادى الجديد 34 14
شلاتين 31 17
أبو رماد 32 17
حلايب 26 16
رأس حدربة 25 16
حالة الطقس في مصر اليوم الإثنين 15-3-2021
وأعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، اليوم، حيث من المتوقع أن يسود حالة البلاد، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، ومعتدل على السواحل الغربية، ومائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد والرياح معتدلة، بينما يسود طقس بارد ليلا على كل الأنحاء.
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حالة الأمطاركما كشفت هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة "20% تقريبا"، وعلى بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة "40% تقريبا".
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حالة الرياحوقالت هيئة الأرصاد إن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، وعن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح جنوبية شرقية شمالية غربية.
ويقدم موقع "الدستور" تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين على محافظات ومدن مصر:
درجات الحرارة المتوقعة اليومالعظمى الصغرى
القاهرة 26 13
الإسكندرية 20 13
وادى النطرون 25 13
طنطا 25 13
شبين الكوم 25 13
دمنهور 23 14
بلطيم 22 14
مطروح 19 14
السلوم 18 10
سيوة 22 10
بورسعيد 22 14
دمياط 21 14
الزقازيق 26 13
المنصورة 24 13
الإسماعيلية 27 13
السويس 26 14
العريش 20 11
رفح 19 12
رأس سدر 25 13
نخل 25 08
نويبع 28 18
طابا 26 15
كاترين 24 09
الطور 27 15
شرم الشيخ 28 17
الغردقة 29 17
مرسى علم 30 15
الفيوم 26 13
بنى سويف 27 12
المنيا 28 12
أسيوط 29 13
سوهاج 30 14
قنا 31 13
الأقصر 34 14
أسوان 35 13
ادفو 35 15
أبوسمبل 35 16
الوادى الجديد 34 14
شلاتين 31 17
أبو رماد 32 17
حلايب 26 16
رأس حدربة 25 16