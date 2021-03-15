رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

موعد مسلسل «اللعبة» الجزء الثانى

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:44 ص
مسلسل اللعبة 2
مسلسل اللعبة 2
محمد مجدي
طباعة
حقق مسلسل «اللعبة» في جزءه الثاني ردود أفعال إيجابية للغاية، وتصدر مؤشرات البحث في«جوجل» بعد عرض حلقاته على منصة «شاهد» موخرًا.

موعد مسلسل اللعبة 2

وينتظر المتابع للعمل عرض أحداثه خلال الماراثون الرمضاني المقبل على قناة «إم بي سي» عقب آذان المغرب في عرضه التلفزيوني الأول.

ويعكف صناع المسلسل على صناعة الجزء الثالث منه خلال الفترة القليلة المقبلة، بعدما انتهت حلقات جزءه الثاني بعبارة اللعب مع الكبار، وهو اسم الموسم القادم من العمل الكوميدي الذي استطاع أن يحقق نسب مشاهده ونجاح كبيرة للغاية خلال الفترة القليلة الماضية.

أحداث مسلسل اللعبة الجزء الثاني 

 تدور أحداث مسلسل «اللعبة» في إطار كوميدي غير تقليدي، إذ يجسد صراعًا بين عائلتي «مازو»، و«وسيم» حيث يتنافسا للفوز بمكافأة اللعبة اليومية التي تتحول عبر الحلقات من أفكار بسيطة وطريفة إلى منافسة شرسة لا يعرف أحد نهايتها.

مسلسل «اللعبة 2» أشرف على كتابته فادي أبو السعود، وسيناريو وحوار أحمد سعد والى، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني.

إقرأ أيضًا:

«الإفتاء» تحسم الجدل حول حكم استخدام برنامج تحريك صور الموتى

موعد بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 2021


مسلسل "اللعبة 2" كان قد عرض في موسم رمضان الماضي على شاشة ام بي سي ليقرر الصناع تقديم الجزء الثاني والعمل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهما في الموسم الثاني والمسلسل.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 14-3-2021

زوجة شاكر عبدالحميد تكشف لـ«الدستور» تطورات حالته الصحية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021

حريق هائل فى أحد المبانى السكنية بالنهضة (فيديو)

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف الجارية بعدد من المناطق

image description

محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير الكورنيش (صور)

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الكريمات

image description

استكمال خطة الرصف وتوصيل الصرف الصحى بمركز القوصية

image description

محافظ أسيوط ووكيل الصحة يناقشان توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

ترددات قنوات النايل سات 2021

رونالدو يعلن تفوقه على بيليه

عرض قطعة نقدية ذهبية أمريكية تقدر بـ15 مليون دولار فى المزاد

إشبيلية يفوز على ريال بيتيس 1-0 فى الدورى الإسبانى

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

«الفنون التشكيلية» يفتتح «إبداعات نسائية» احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. الأربعاء

صدر حديثًًا.. مقاربات فى الحِجَاج والتداولية والتقابل لـ هاجر مدقن

4 أبريل.. فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض الكتاب بدورته 52

مروة مختار: الاشتغال بالنقد يعني أن تجلس في مقاعد متعددة كي تقرأ نصًا واحدًا