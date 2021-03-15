موعد مسلسل «اللعبة» الجزء الثانى

موعد مسلسل اللعبة 2





أحداث مسلسل اللعبة الجزء الثاني

تدور أحداث مسلسل «اللعبة» في إطار كوميدي غير تقليدي، إذ يجسد صراعًا بين عائلتي «مازو»، و«وسيم» حيث يتنافسا للفوز بمكافأة اللعبة اليومية التي تتحول عبر الحلقات من أفكار بسيطة وطريفة إلى منافسة شرسة لا يعرف أحد نهايتها.



مسلسل «اللعبة 2» أشرف على كتابته فادي أبو السعود، وسيناريو وحوار أحمد سعد والى، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني.



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مسلسل "اللعبة 2" كان قد عرض في موسم رمضان الماضي على شاشة ام بي سي ليقرر الصناع تقديم الجزء الثاني والعمل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهما في الموسم الثاني والمسلسل. مسلسل "اللعبة 2" كان قد عرض في موسم رمضان الماضي على شاشة ام بي سي ليقرر الصناع تقديم الجزء الثاني والعمل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهما في الموسم الثاني والمسلسل.

حقق مسلسل «اللعبة» في جزءه الثاني ردود أفعال إيجابية للغاية، وتصدر مؤشرات البحث في«جوجل» بعد عرض حلقاته على منصة «شاهد» موخرًا.وينتظر المتابع للعمل عرض أحداثه خلال الماراثون الرمضاني المقبل على قناة «إم بي سي» عقب آذان المغرب في عرضه التلفزيوني الأول.ويعكف صناع المسلسل على صناعة الجزء الثالث منه خلال الفترة القليلة المقبلة، بعدما انتهت حلقات جزءه الثاني بعبارة اللعب مع الكبار، وهو اسم الموسم القادم من العمل الكوميدي الذي استطاع أن يحقق نسب مشاهده ونجاح كبيرة للغاية خلال الفترة القليلة الماضية.