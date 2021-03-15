خطوات ضبط تردد النايل سات 2021 الجديد

ترددات قنوات النايل سات 2021



إقرأ أيضًا: «الإفتاء» تحسم الجدل حول حكم استخدام برنامج تحريك صور الموتى موعد بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 2021 تردد قناة سي بي سي سفرا cbc sofra القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11390.

الاستقطاب: افقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3\4

الجودة: SD.



تردد قناة cbc اكسترا القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11390.

الاستقطاب: افقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3\4

الجودة: SD.



تردد قناة dmc الجديد القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: افقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 56

الجودة: SD.



تردد قناة سي بي سي CBC الجديد القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 56

الجودة: SD.



تردد قناة الحياة الجديد

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12207.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 56

الجودة: SD.



تردد قناة النهار الجديد 2021 القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 56

الجودة: SD.



تردد قناة ON

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 56

الجودة: SD. القمر الصناعي: نايل سات.التردد: 11390.الاستقطاب: افقي (H).معدل الترميز: 27500.معامل التصحيح: 3\4الجودة: SD.القمر الصناعي: نايل سات.التردد: 11390.الاستقطاب: افقي (H).معدل الترميز: 27500.معامل التصحيح: 3\4الجودة: SD.القمر الصناعي: نايل سات.التردد: 11449.الاستقطاب: افقي (H).معدل الترميز: 27500.معامل التصحيح: 56الجودة: SD.القمر الصناعي: نايل سات.التردد: 11785.الاستقطاب: رأسي (V).معدل الترميز: 27500.معامل التصحيح: 56الجودة: SD.تردد قناة الحياة الجديدالقمر الصناعي: نايل سات.التردد: 12207.الاستقطاب: رأسي (V).معدل الترميز: 27500.معامل التصحيح: 56الجودة: SD.القمر الصناعي: نايل سات.التردد: 11785.الاستقطاب: رأسي (V).معدل الترميز: 27500.معامل التصحيح: 56الجودة: SD.تردد قناة ONالقمر الصناعي: نايل سات.التردد: 10853.الاستقطاب: أفقي (H).معدل الترميز: 27500.معامل التصحيح: 56الجودة: SD.

تنشر «الدستور»، اليوم الإثنين الموافق 14-3-2021، ترددات قنوات النايل سات 2021، وذلك بعد أن شهدت محركات البحث العالمي جوجل والسوشيال ميديا مؤخرًا، عمليات بحث عن هذه الترددات.1 - فتح Menu أو القائمة عبر ريموت الريسيفر.2 - اختيار خيارات أو Options.3 - فتح صفحة تثبيت أو Installation.4 - تثبيت يدوي أو Manual-Installation.5 - اختيار القمر Nilesat-Arabsat القمر الصناعي من قائمة الاختيارات الأقمار Sat Menu.6 - كتابة التردد الجديد.7 - اختر رأسيV أو أفقيH.8 - ضبط معدل الترميز 27500.9 - اضغط Ok.10 - حفظ-Save.نرصد خلال السطور التالية أبرز القنوات التي تم تغييرها:تردد قناة cbc الجديد 2021القمر الصناعي: نايل سات.التردد: 11785.الاستقطاب عامودي: (V).معدل الترميز: 27500.معامل التصحيح: 3\4الجودة: SD.تردد قناة cbc +2القمر الصناعي: نايل سات.التردد: 11488.الاستقطاب: أفقي (H).معدل الترميز: 27500.معامل التصحيح: 3\4الجودة: SD.