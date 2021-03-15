ترددات قنوات النايل سات 2021
الإثنين 15/مارس/2021 - 07:44 ص
تنشر «الدستور»، اليوم الإثنين الموافق 14-3-2021، ترددات قنوات النايل سات 2021، وذلك بعد أن شهدت محركات البحث العالمي جوجل والسوشيال ميديا مؤخرًا، عمليات بحث عن هذه الترددات.
2 - اختيار خيارات أو Options.
3 - فتح صفحة تثبيت أو Installation.
4 - تثبيت يدوي أو Manual-Installation.
5 - اختيار القمر Nilesat-Arabsat القمر الصناعي من قائمة الاختيارات الأقمار Sat Menu.
6 - كتابة التردد الجديد.
7 - اختر رأسيV أو أفقيH.
8 - ضبط معدل الترميز 27500.
9 - اضغط Ok.
10 - حفظ-Save.
تردد قناة cbc الجديد 2021
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11785.
الاستقطاب عامودي: (V).
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 3\4
الجودة: SD.
تردد قناة cbc +2
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11488.
الاستقطاب: أفقي (H).
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 3\4
الجودة: SD.
خطوات ضبط تردد النايل سات 2021 الجديد1 - فتح Menu أو القائمة عبر ريموت الريسيفر.
2 - اختيار خيارات أو Options.
3 - فتح صفحة تثبيت أو Installation.
4 - تثبيت يدوي أو Manual-Installation.
5 - اختيار القمر Nilesat-Arabsat القمر الصناعي من قائمة الاختيارات الأقمار Sat Menu.
6 - كتابة التردد الجديد.
7 - اختر رأسيV أو أفقيH.
8 - ضبط معدل الترميز 27500.
9 - اضغط Ok.
10 - حفظ-Save.
ترددات قنوات النايل سات 2021نرصد خلال السطور التالية أبرز القنوات التي تم تغييرها:
تردد قناة cbc الجديد 2021
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11785.
الاستقطاب عامودي: (V).
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 3\4
الجودة: SD.
تردد قناة cbc +2
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11488.
الاستقطاب: أفقي (H).
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 3\4
الجودة: SD.
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التردد: 11390.
الاستقطاب: افقي (H).
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 3\4
الجودة: SD.
التردد: 11390.
الاستقطاب: افقي (H).
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 3\4
الجودة: SD.
التردد: 11449.
الاستقطاب: افقي (H).
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 56
الجودة: SD.
التردد: 11785.
الاستقطاب: رأسي (V).
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 56
الجودة: SD.
تردد قناة الحياة الجديد
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12207.
الاستقطاب: رأسي (V).
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 56
الجودة: SD.
التردد: 11785.
الاستقطاب: رأسي (V).
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 56
الجودة: SD.
تردد قناة ON
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 10853.
الاستقطاب: أفقي (H).
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 56
الجودة: SD.
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تردد قناة سي بي سي سفرا cbc sofraالقمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11390.
الاستقطاب: افقي (H).
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 3\4
الجودة: SD.
تردد قناة cbc اكستراالقمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11390.
الاستقطاب: افقي (H).
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 3\4
الجودة: SD.
تردد قناة dmc الجديدالقمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11449.
الاستقطاب: افقي (H).
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 56
الجودة: SD.
تردد قناة سي بي سي CBC الجديدالقمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11785.
الاستقطاب: رأسي (V).
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 56
الجودة: SD.
تردد قناة الحياة الجديد
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12207.
الاستقطاب: رأسي (V).
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 56
الجودة: SD.
تردد قناة النهار الجديد 2021القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11785.
الاستقطاب: رأسي (V).
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 56
الجودة: SD.
تردد قناة ON
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 10853.
الاستقطاب: أفقي (H).
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 56
الجودة: SD.