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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ترددات قنوات النايل سات 2021

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:44 ص
ترددات قنوات النايل
ترددات قنوات النايل سات
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تنشر «الدستور»، اليوم الإثنين الموافق 14-3-2021، ترددات قنوات النايل سات 2021، وذلك بعد أن شهدت محركات البحث العالمي جوجل والسوشيال ميديا مؤخرًا، عمليات بحث عن هذه الترددات.

خطوات ضبط تردد النايل سات 2021 الجديد

1 - فتح Menu أو القائمة عبر ريموت الريسيفر.
2 - اختيار خيارات أو Options.
3 - فتح صفحة تثبيت أو Installation.
4 - تثبيت يدوي أو Manual-Installation.
5 - اختيار القمر Nilesat-Arabsat القمر الصناعي من قائمة الاختيارات الأقمار Sat Menu.
6 - كتابة التردد الجديد.
7 - اختر رأسيV أو أفقيH.
8 - ضبط معدل الترميز 27500.
9 - اضغط Ok.
10 - حفظ-Save.

ترددات قنوات النايل سات 2021

نرصد خلال السطور التالية أبرز القنوات التي تم تغييرها:

تردد قناة cbc الجديد 2021
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11785.
الاستقطاب عامودي: (V).
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 3\4
الجودة: SD.

تردد قناة cbc +2
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11488.
الاستقطاب: أفقي (H).
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 3\4
الجودة: SD.

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تردد قناة سي بي سي سفرا cbc sofra

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11390.
الاستقطاب: افقي (H).
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 3\4
الجودة: SD.

تردد قناة cbc اكسترا

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11390.
الاستقطاب: افقي (H).
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 3\4
الجودة: SD.

تردد قناة dmc الجديد

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11449.
الاستقطاب: افقي (H).
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 56
الجودة: SD.

تردد قناة سي بي سي CBC الجديد

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11785.
الاستقطاب: رأسي (V).
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 56
الجودة: SD.

تردد قناة الحياة الجديد
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12207.
الاستقطاب: رأسي (V).
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 56
الجودة: SD.

تردد قناة النهار الجديد 2021

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11785.
الاستقطاب: رأسي (V).
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 56
الجودة: SD.

تردد قناة ON
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 10853.
الاستقطاب: أفقي (H).
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 56
الجودة: SD.

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