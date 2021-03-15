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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:02 ص
بوابة الأزهر الإلكترونية
بوابة الأزهر الإلكترونية
حسين العمدة
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يبحث المواطنون عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج ٢٠٢١، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة المعلومات بالتفاصيل عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، الذي من خلاله يستطيع الطلاب معرفة النتائج في كافة القطاعات الأزهرية، وينتظر الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، معرفة نتيجة نتائج المرحلة الاعدادية الأزهرية للترم الأول، بعد أن اكد الأزهر أن النتيجة سيتم إعلانها خلال الإيام الحالية، وذلك بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

وانتهت مرحلة تصحيح أوراق الطلاب والطالبات الخاصة بالصف الثالث العدادي الأزهرى، وحاليا يتم رصد الدرجات، واعتمادها من شيخ الأهر الدكتور احمد الطيب، لكى يتم رفعها على موقع بوابة الأزهر للنتائج حتى يتعرف كل طالب وطالبة على نتيجة امتحاناته، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج ٢٠٢١

لديكم كافة الخطوات لمعرفة نتائج الامتحانات عن طريق رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج ٢٠٢١، ولديكم التفاصيل:

- يجب على المواطنين الدخول على الرابط الإلكتروني لبوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج ٢٠٢١، وهو https:www.azhar.egsplash.html.

- ثم يقوم الطلاب بإدخال الاسم رباعي، وكتابة رقم الجلوس المخصص لكل طالب أو طالبة.

- بعد ذلك يقوم الطلاب بتحديد قطاع الأزهر المسجل به.

- يقوم الطلاب بالضغط على أيقونة استعلام النتائج.

- ثم يظهر للطلاب بيان الدرجات.

حالة من الانتظار والترقب يعيشها طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهرى، لمعرفة نتائج الامتحانات، والدرجات الذين حصلوا عليها في كافة الامتحانات، حيث ارتفع مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية عن موعد نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية، والرابط المخصص للنتائج وهو رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.

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وخلال التقرير السابق قدمنا لكم كافة المعلومات والتفاصيل عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، وكيفية معرفة خطوات الحصول على النتيجة من خلال الموقع الإلكترونى.

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