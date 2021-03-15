رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج ٢٠٢١

وانتهت مرحلة تصحيح أوراق الطلاب والطالبات الخاصة بالصف الثالث العدادي الأزهرى، وحاليا يتم رصد الدرجات، واعتمادها من شيخ الأهر الدكتور احمد الطيب، لكى يتم رفعها على موقع بوابة الأزهر للنتائج حتى يتعرف كل طالب وطالبة على نتيجة امتحاناته، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.لديكم كافة الخطوات لمعرفة نتائج الامتحانات عن طريق رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج ٢٠٢١، ولديكم التفاصيل:- يجب على المواطنين الدخول على الرابط الإلكتروني لبوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج ٢٠٢١، وهو https:www.azhar.egsplash.html.- ثم يقوم الطلاب بإدخال الاسم رباعي، وكتابة رقم الجلوس المخصص لكل طالب أو طالبة.- بعد ذلك يقوم الطلاب بتحديد قطاع الأزهر المسجل به.- يقوم الطلاب بالضغط على أيقونة استعلام النتائج.- ثم يظهر للطلاب بيان الدرجات.حالة من الانتظار والترقب يعيشها طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهرى، لمعرفة نتائج الامتحانات، والدرجات الذين حصلوا عليها في كافة الامتحانات، حيث ارتفع مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية عن موعد نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية، والرابط المخصص للنتائج وهو رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.اقرأ أيضاً..وخلال التقرير السابق قدمنا لكم كافة المعلومات والتفاصيل عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، وكيفية معرفة خطوات الحصول على النتيجة من خلال الموقع الإلكترونى.