ليبيا: 1.23 مليار دولار إيرادات النفط خلال فبراير

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأحد، أن إيرادتها من مبيعات النفط الخام ومشتقاته في شهر فبراير الماضي بلغت مليارا و235 مليونا و710 آلاف دولار أمريكي.وأشار رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية - إلى لقائه في طرابلس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مشيرا إلى الدبيية أكد دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها من أجل تحقيق أهدافها المتمثلة في زيادة الإنتاج وتحقيق إيرادات أكبر لدعم الاقتصاد الوطني.وأضاف، أن هناك تعليمات مباشرة من رئيس الحكومة لمباشرة بناء مخزون من الوقود السائل في محطات الكهرباء وتحلية مياه الشرب ومحطات توزيع الوقود في كافة مستودعات المؤسسة الوطنية للنفط بمختلف مناطق البلاد، وذلك استعدادا لتلبية الاستهلاك المتزايد في شهر رمضان المبارك ورفع المعاناة عن كافة المواطنين في كل أنحاء البلاد.وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن الإجمالي التراكمي للإيرادات النفطية المحتجزة منذ رفع حالة القوة القاهرة وحتى تاريخ 10 مارس 2021 قد بلغ 7 مليارات و767 مليونا و439 ألف دولار أمريكي متضمنة حقوق الشركاء وحقوق المؤسسة ولا تشتمل الإتاوات والضرائب.وأكدت المؤسسة أنها ستستمر في الإعلان عن كل درهم من العائدات المالية، وذلك تماشيا مع مبدأ الإفصاح والشفافية الذي أنتهجته منذ يناير 2018 وحتى الآن.