رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ليبيا: 1.23 مليار دولار إيرادات النفط خلال فبراير

الأحد 14/مارس/2021 - 09:49 م
النفط
النفط
أ ش أ
طباعة
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأحد، أن إيرادتها من مبيعات النفط الخام ومشتقاته في شهر فبراير الماضي بلغت مليارا و235 مليونا و710 آلاف دولار أمريكي.

وأشار رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية - إلى لقائه في طرابلس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مشيرا إلى الدبيية أكد دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها من أجل تحقيق أهدافها المتمثلة في زيادة الإنتاج وتحقيق إيرادات أكبر لدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف، أن هناك تعليمات مباشرة من رئيس الحكومة لمباشرة بناء مخزون من الوقود السائل في محطات الكهرباء وتحلية مياه الشرب ومحطات توزيع الوقود في كافة مستودعات المؤسسة الوطنية للنفط بمختلف مناطق البلاد، وذلك استعدادا لتلبية الاستهلاك المتزايد في شهر رمضان المبارك ورفع المعاناة عن كافة المواطنين في كل أنحاء البلاد.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن الإجمالي التراكمي للإيرادات النفطية المحتجزة منذ رفع حالة القوة القاهرة وحتى تاريخ 10 مارس 2021 قد بلغ 7 مليارات و767 مليونا و439 ألف دولار أمريكي متضمنة حقوق الشركاء وحقوق المؤسسة ولا تشتمل الإتاوات والضرائب.

وأكدت المؤسسة أنها ستستمر في الإعلان عن كل درهم من العائدات المالية، وذلك تماشيا مع مبدأ الإفصاح والشفافية الذي أنتهجته منذ يناير 2018 وحتى الآن.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

قرار جمهورى بشأن بعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية

زوجة شاكر عبدالحميد تكشف لـ«الدستور» تطورات حالته الصحية

ننشر أقوال «فتاة مترو الأنفاق» في واقعة التحرش

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف الجارية بعدد من المناطق

image description

محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير الكورنيش (صور)

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الكريمات

image description

استكمال خطة الرصف وتوصيل الصرف الصحى بمركز القوصية

image description

محافظ أسيوط ووكيل الصحة يناقشان توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية

الأكثر قراءة

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في جريمة «سيدة السلام»

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

ننشر أقوال «فتاة مترو الأنفاق» في واقعة التحرش

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

ميار شريف تتلقي دعوة للمشاركة في بطولة ميامي المفتوحة للتنس

موعد شم النسيم لعام 2021 وحكم الاحتفال به في الإسلام

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأم 2021

موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
المزيد

الثقافة

رباب كساب: «على جبل يشكر» رواية أتخطى بها بعض هزائمي

رئيس دار الكتب تشهد فعاليات المكتبة المتنقلة في قرية أم خنان بالجيزة

4 أبريل.. فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض الكتاب بدورته 52

افتتاح الدورة الـ31 من صالون الشباب.. 23 مارس