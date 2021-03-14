«الزراعة» تستعرض محاور الخطة القومية للموارد المائية 2037

عقدت جلسة فنية حول «التخطيط الاستراتيجي والإدارة المتكاملة للموارد المائية» بمشاركة الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة على هامش أعمال مؤتمر بغداد الأول للمياه، حيث استعرضت محاور الخطة القومية للموارد المائية 2037، وأهم الإجراءات التي اتخدتها الدولة لتحقيق الأمن المائي في ظل التحديات التي تواجه الموارد المائية.واستعرضت رئيس قطاع التخطيط خلال الجلسة، الأحد، الاستراتيجية القومية للموارد المائية التى تستهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية والموازنة بين الموارد المائية المحدودة وتوفير الإحتياجات المائية الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى استعراض خطة الوزارة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بالتعاون مع كافة الوزارت المعنية.كما تم استعراض أهداف الاستراتيجية وتتمثل في أربعة محاور وهى تحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد إستخدام الموارد المتاحة حاليًا، وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه، بجانب تنفيذ العديد من المشروعات واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لرفع كفاءة منظومة إدارة الموارد المائية للوفاء بالاحتياجات الخاصة بالقطاعات المختلفة وثبات الحصة المتاحة سنويًا.