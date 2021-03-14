488937 إصابة بكورونا فى المغرب

سجلت وزارة الصحة المغربية الأحد 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 488.937 حالة.

وأكد بيان صدر عن الوزارة، أنه تم أيضا خلال ال(24) ساعة الماضية تسجيل 5 حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 8723 حالة، فضلا عن تسجيل 392 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي المتعافين إلى 475.849.

وأوضح أن مجموع التحاليل التي جرت عقب إجراء 7605 فحوصات، بلغ 5.312.601 منذ بداية انتشار الفيروس؛ في المغرب في 2 مارس 2020.