الاحتفالات الكنسية تتصدر غلاف «الكرازة»

يحمل غلاف العدد الجديد من المجلة الرسمية للكنيسة "الكرازة"، الصادر هذا الأسبوع، صورة تذكارية لقداسة البابا تواضروس الثاني و107 من أحبار الكنيسة خلال صلوات تجليس أسقفين وسيامة سبعة أساقفة جدد للمرة الأولى فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.كما يحمل الغلاف الداخلي للمجلة صورة من صلوات الجناز على المتنيح مثلث الرحمات الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار والبهنسا الذي رقد في الرب بشيخوخة صالحة يوم الجمعة ٥ مارس الجاري بعد أن احتمل صليب المرض بشكر.وجاءت افتتاحية العدد بقلم قداسة البابا تواضروس الثاني تحت عنوان "سبعة أفراح مجيدة"، حيث أعلن أنه ربما تكون المرة الأولى في تاريخ كنيستنا القبطية الأرثوذكسية أن تجتمع سبع مناسبات مفرحة خلال أسبوع واحد من الخميس ٤ مارس إلى الخميس ١١ مارس الجاري مع اتخاذ جميع الإجراءات الصحية الواجبة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.