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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا بفنوتيوس يسيم 3 مكرسات جدد بإيبارشية سمالوط

الأحد 14/مارس/2021 - 09:18 م
الأنبا بفنوتيوس
الأنبا بفنوتيوس
تريزة شنودة
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سيّم الأنبا بفنوتيوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسمالوط، ثلاثة من المكرسات الجدد للخدمة بالإيبارشية وانضمامهم لبيت المكرسات.

وجاء ذلك خلال ترأسه خدمة صلاة القداس الإلهي اليوم الأحد الأول من الصوم الأربعيني الكبير بكاتدرائية مخلص العالم بالمطرانية، بحضور أعداد محدودة من الأقباط للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، والذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.

يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.

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